Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕГазета.Ru 09:15

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

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