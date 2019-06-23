Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕГазета.Ru 09:15
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Обновлено в 11:08
Политика
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Футбол
Спортдиректор «Сочи»: Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.
Обновлено в 08:15
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Политика
Трамп может обсудить с Путиным «вмешательство» в выборы
Президент США Дональд Трамп не исключил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему «вмешательства» в президентские выборы, которые пройдут в Соединённых Штатах осенью 2020 года.
Обновлено в 10:50
Футбол
Неймар пообещал вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям
Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото
В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
Обновлено в 05:06
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Здоровье
Собянин поздравил сотрудников ГКБ №67 с ее 60-летием
Обновлено в 08:07
Общество
Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети
Обновлено в 10:54
Футбол
Габулов станцевал лезгинку на свадьбе Джанаева и Черчесовой
Почетными гостями на свадьбе стали министр спорта и физической культуры Северной Осетии Владимир Габулов, экс-тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, бывший защитник казанского клуба и игрок сборной России Федор Кудряшов, нападающий «Локомотива» Федор Смолов.
Обновлено в 08:03
Политика
Грузия начала искать альтернативу российским туристам
Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 10:45
Наука
Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн»
В Великобритании ученым удалось научить тюленей исполнять мелодию из «Звездных войн».
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения
Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
Обновлено в 11:03
Теннис
Роджер Федерер завоевал титул в Галле
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.
Обновлено в 08:39
Авто
Названы регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Ростове потушили пожар на Центральном рынке
В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.
Обновлено в 10:37
Происшествия
При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек
В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.
Обновлено в 11:37
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Студентка погибла, спасая тонущих детей
В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
Обновлено в 10:54
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
Хавбек «Аталанты» повторил фото Роналду на море
Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес сфотографировался на море, повторив кадр с участием португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:44