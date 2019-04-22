Экономика

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счетаКоммерсантъ 08:57

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов. Переход на такие счета станет обязательным для девелоперов с 1 июля.
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