Экономика
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счетаКоммерсантъ 08:57
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов. Переход на такие счета станет обязательным для девелоперов с 1 июля.
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