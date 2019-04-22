Экономика
Часть застройщиков сможет достроить дома без эскроу-счетовТелеканал Санкт-Петербург вчера в 11:33
Правительство тормозит цены на жилье. Сегодня премьер Дмитрий Медведев подписал постановление по которому застройщики, которые возвели дома по договорам долевого участия на 30% и больше, смогут достроить их по старым правилам без эскроу-счетов.
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В России без перехода на эскроу-счета разрешат достроить дома с готовностью 30 процентов и выше
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