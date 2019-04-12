Политика
Мнение о связи Ассанжа с Россией Песков назвал конспирологическимНТВ 06:07
Ситуация вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа противоречит принципам свободы СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Москва рассчитывает на соблюдение законных прав австралийца.
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Это, скорее, относится к измерению конспирологии. Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 06:07
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Песков о Wikileaks: Это независимый источник информации, который подвергается преследованию
Комсомольская правда06:03
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