Это, скорее, относится к измерению конспирологии. Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности.

Ситуация вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа противоречит принципам свободы СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Москва рассчитывает на соблюдение законных прав австралийца.

Мнение о связи Ассанжа с Россией Песков назвал конспирологическим

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