Происшествия
Мнение: Грустные уроки ничему не учатКомсомольская правда вчера в 10:00
Несколько кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые не прошли регистрацию из-за сбора подписей, проведенного ими кое- как, уже вторую неделю с упорством, достойным лучшего применения, продолжают устраивать акции протеста с требованием, чтобы их зарегистрировали, несмотря ни на что.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Политика
Пекин обещал плечом к плечу с Москвой защищать права Китая и России
В Бразилии на полях министерского заседания БРИКС состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Китай заявил о готовности "плечом к плечу" с Россией "защищать законные права" двух стран, а также "поддерживать справедливость на международной арене".
Обновлено в 00:26
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего в Facebook фотографию с пляжа в Одессе.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Протестующие в Москве перекрывали Садовое кольцо у Цветного бульвара
ОМОН оттесняет протестующих, некоторых задерживают, передает «Новая газета». После приезда ОМОНа протестующие покинули проезжую часть.
Обновлено в 11:42
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Госпитализированная прямо со спектакля Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в больнице.
Обновлено в 07:10
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5 процента до 7,25. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Василиса Володина сравнила отношения в отпуске с ремонтом
Обновлено в 09:46
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Экономика
НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн
Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Джонсон и Трамп обсудили напряженность в отношениях с Ираном
Новый премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
В Кронштадте открыли сквер памяти «Варяга»
В Кронштадте открыли сквер, посвященный символу дружбы города с корейским городом-партнером Инчхон и памяти легендарного крейсера "Варяг", сообщает пресс-служба правительства Петербурга.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Владимир Путин встретился в Петербурге с родными моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 11:57
Наука
Создана система опреснения воды на солнечной энергии
Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
Обновлено 25 июля в 12:03
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года
Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.
Обновлено в 05:52