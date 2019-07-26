Несколько кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые не прошли регистрацию из-за сбора подписей, проведенного ими кое- как, уже вторую неделю с упорством, достойным лучшего применения, продолжают устраивать акции протеста с требованием, чтобы их зарегистрировали, несмотря ни на что.

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