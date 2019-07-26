Происшествия
Мнение: Грустные уроки ничему не учатКомсомольская правда вчера в 10:00
Несколько кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые не прошли регистрацию из-за сбора подписей, проведенного ими кое- как, уже вторую неделю с упорством, достойным лучшего применения, продолжают устраивать акции протеста с требованием, чтобы их зарегистрировали, несмотря ни на что.
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Политика
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Эксперт сообщил о гигантском корабле на орбите Солнца
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Происшествия
Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты
Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение транспорта на улице Большая Дмитровка.
Обновлено в 09:30
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Инна Чурикова назвала причину падения со сцены
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Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
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Кино
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Футбол
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Обновлено в 10:27
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
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Обновлено в 09:07
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Политика
На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
Обновлено в 09:07
Футбол
«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Тамбовом»
«Спартак» обратился к собственным болельщикам перед матчем 3-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
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Экономика
Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена
Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Футбол
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Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Ирина Агибалова обвинила врачей в избиении матери в больнице
Бывшая участница «Дом-2» Ирина Агибалова неделю назад потеряла мать.
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Футбол
Дани Алвес ищет работу через социальные сети
Капитан и защитник сборной Бразилии Дани Алвес не может найти работу, сообщает "Чемпионат.com". Однако на ситуацию он реагирует с юмором.
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«Краснодар» – «Сочи»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Сочи" на матч третьего тура чемпионата России.
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Автоспорт
Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии
На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.
Обновлено в 10:23
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Нынешняя пенсионная система работает неэффективно и не вызывает доверия у граждан.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Вернувшись из Рима, Тарасов объяснил, почему не платил алименты
Периодически всплывающая скандальная история с алиментами, выплату которых суд возложил на футболиста Дмитрия Тарасова, получила свое продолжение.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Трое детей найдены мертвыми в Дагестане
Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми.
Обновлено в 06:30