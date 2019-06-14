Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве материREGNUM 04:08

Решается вопрос об избрании юноше меры пресечения. Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946». С места происшествия он был госпитализирован с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии.
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Сына экс-хоккеиста СКА задержали по подозрению в убийстве матери

РИА Новости04:34

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье

Спорт-Экспресс07:45

Младший сын Соколова задержан, новые подробности трагедии в семье Соколова

Чемпионат06:33

Опубликовано видео с места убийства жены вратаря хоккейного СКА Максима Соколова

КП - Санкт-Петербург04:27

Задержан младший сын экс-вратаря «СКА» Соколова. Версия подростка в самообороне

47 новостей03:19

Кто из сыновей зарезал мать. Все подробности страшной трагедии в семье экс-вратаря сборной России

Sport24.ru08:00

Младший сын бывшего хоккеиста сборной России Соколова задержан по делу об убийстве матери

ТАСС04:20
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Шоу-бизнес

Разин оценил состояние Алибасова

Обновлено в 05:28
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Общество

Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе

Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Футбол

Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»

Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:46
Политика

СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.
Обновлено в 06:55
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль

Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером

По словам источника, и Шейк, и Купер хотят, чтобы Лея жила нормальной жизнью, в окружении друзей.
Обновлено в 07:22
Экономика

Минюст решил изымать необоснованные доходы чиновников

С 2013 года в России действует закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который позволяет изымать в пользу государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги чиновников и работников госкорпораций.
Обновлено в 04:46
Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

ФСИН: переданный Кокорину инвентарь используется в спортзале «Бутырки»

"Спортивный инвентарь (гантели, теннисные ракетки и другой), который родственники футболиста Кокорина в декабре 2018 года передали в СИЗО-2, находится в спортивном зале СИЗО, и футболисты им пользуются во время занятий", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы управления Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:14
Политика

Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до шести

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передаёт Sky News.
Обновлено в 06:12
Энергетика

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2019 году до 3,57 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
Обновлено в 05:00
Кино

Вячеслав Муругов возглавил «НМГ Студию»

В «НМГ Студии» Муругов займется развлекательным вещанием, а также расширением доли группы на рынке производства кино-, теле- и онлайн-продукции.
Обновлено в 07:11
Авто

Ателье Gemballa планирует выпустить свой суперкар

Немецкое тюнинг-ателье Gemballa, специализирующееся на доработках автомобилей Porsche, решило выпустить собственный суперкар.
Обновлено в 05:28
Политика

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Футбол

«Реал» подписал японского «Месси»

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:27
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:48
Футбол

ЦСКА интересуется хорватским защитником

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука

Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05
Политика

Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Спецназ британской армии могут наделить новыми полномочиями для противодействия России и другим странам из-за снижения активности «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка).
Обновлено в 06:22
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе потушен

Обновлено в 06:13
Происшествия

Пожар на строительном рынке в Улан-Удэ локализован

Пожарные локализовали возгорание на строительном рынке в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:43
Здоровье

Медики в Красноярском крае не боятся увольнения

Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter в канун дня медицинского работника подсчитали, какую зарплату готовы предложить работодатели в Красноярском крае врачам и фармацевтам.
Обновлено в 04:45
Политика

Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 07:34
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
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