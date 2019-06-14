Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве материREGNUM 04:08

Решается вопрос об избрании юноше меры пресечения. Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946». С места происшествия он был госпитализирован с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Общество Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Футбол Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов» Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.

Политика СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.

Шоу-бизнес Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером По словам источника, и Шейк, и Купер хотят, чтобы Лея жила нормальной жизнью, в окружении друзей.

Экономика Минюст решил изымать необоснованные доходы чиновников С 2013 года в России действует закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который позволяет изымать в пользу государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги чиновников и работников госкорпораций.

Экономика Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).

Происшествия ФСИН: переданный Кокорину инвентарь используется в спортзале «Бутырки» "Спортивный инвентарь (гантели, теннисные ракетки и другой), который родственники футболиста Кокорина в декабре 2018 года передали в СИЗО-2, находится в спортивном зале СИЗО, и футболисты им пользуются во время занятий", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы управления Сергей Цыганков.

Политика Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до шести Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передаёт Sky News.

Энергетика МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2019 году до 3,57 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.

Кино Вячеслав Муругов возглавил «НМГ Студию» В «НМГ Студии» Муругов займется развлекательным вещанием, а также расширением доли группы на рынке производства кино-, теле- и онлайн-продукции.

Авто Ателье Gemballa планирует выпустить свой суперкар Немецкое тюнинг-ателье Gemballa, специализирующееся на доработках автомобилей Porsche, решило выпустить собственный суперкар.

Политика Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».

Футбол «Реал» подписал японского «Месси» Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.

Происшествия Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Религия Православные в Хакасии отметят Троицу В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.

Шоу-бизнес Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Политика Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».

Армия и оружие Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией Спецназ британской армии могут наделить новыми полномочиями для противодействия России и другим странам из-за снижения активности «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Экономика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Происшествия Пожар на строительном рынке в Улан-Удэ локализован Пожарные локализовали возгорание на строительном рынке в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

Здоровье Медики в Красноярском крае не боятся увольнения Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter в канун дня медицинского работника подсчитали, какую зарплату готовы предложить работодатели в Красноярском крае врачам и фармацевтам.

Политика Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.