Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве материREGNUM 04:08
Решается вопрос об избрании юноше меры пресечения. Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946». С места происшествия он был госпитализирован с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии.
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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Финансы
ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters.
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Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Конституционный суд признал, что, подписав указ, Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку конституция не предусматривает его права образовывать такие органы.
Обновлено в 05:49
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Дельфины обретают дружбу через общие интересы так же, как и люди
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Обновлено 11 июня в 23:06
Здоровье
Медики обнаружили в США сальмонеллу, неуязвимую для действия антибиотиков
Биологи открыли новый штамм сальмонеллы, неуязвимый для действия "антибиотиков последней надежды", описание микроба опубликовали в Journal of Medical Microbiology.
Обновлено в 06:11
Происшествия
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Обновлено в 05:59
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Политика
В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово
Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.
Обновлено в 06:26
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Отмечается, что стоимость Кокорина составляла €7,5 млн, а Мамаева — €4 млн. Теперь их трансферная стоимость обнулена.
Обновлено в 00:43
Политика
ЕС заявил об успешном «сдерживании» РФ
Евросоюз считает успешным свой "двойственный подход" по отношению к России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:55
Общество
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Обновлено в 05:05
Гаджеты
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Процесс запуска собственной ОС может занять несколько месяцев. После чего Huawei планирует зарегистрировать свою операционную систему.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
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Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
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Стало известно имя нового избранника Ани Лорак
СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Финансы
В России участились случаи выдачи кредитных карт школьникам
Случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам в возрасте 18 лет на крупные суммы - от 100 до 200 тысяч рублей - в последнее время в России участились, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
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Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сергей Зверев-младший, приемный сын звездного парикмахера, шоумена, певца, актера и телеведущего Сергея Зверева ушел в монастырь.
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Кино
Продюсер фильма о Началовой рассказал, кто сыграет мать певицы
Продюсер фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский в беседе с Nation News рассказал, кто сыграет мать певицы.
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Общество
Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз»
Обнаружилось, что в одном из пунктов слово "вуз" написано прописными буквами, тогда как, согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными.
Обновлено в 05:45
Общество
Россиянам запретят держать дома пингвинов и крокодилов
Правительство РФ расширило список диких животных, которых запрещено содержать в домашних условиях, пишет 14 апреля «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления.
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Общество
Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности
Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 13:08