Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве материREGNUM 04:08

Решается вопрос об избрании юноше меры пресечения. Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946». С места происшествия он был госпитализирован с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии.
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Сына экс-хоккеиста СКА задержали по подозрению в убийстве матери

РИА Новости04:34

Смертельная ссора в Романовке произошла в доме бывшего голкипера СКА Максима Соколова. Его сын также вратарь-хоккеист

47 новостейвчера в 10:14

СК показал видео с места убийства жены экс-хоккеиста сборной России

РБК05:17

Младший сын Соколова задержан, новые подробности трагедии в семье Соколова

Чемпионат06:33

«Мстил за мать». Сын экс-вратаря сборной России объяснил, зачем дважды ударил брата ножом

Sport24.ru05:45

Сын экс-хоккеиста СКА заявил, что ударил брата ножом из-за мести

Спорт-Экспресс06:40

Младший сын бывшего хоккеиста сборной России Соколова задержан по делу об убийстве матери

ТАСС04:20
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Футбол

Вратарь «Барселоны» Силлессен может продолжить карьеру в АПЛ

Голландский голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен попал в сферу интересов британских клубов — им интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 02:27
Гаджеты

У смартфона Samsung Galaxy M30 появится улучшенная версия

Компания Samsung, по сообщениям сетевых источников, в ближайшее время может анонсировать новую версию смартфона Galaxy M30.
Обновлено в 06:06
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Финансы

ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters.
Обновлено в 06:30
Политика

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Конституционный суд признал, что, подписав указ, Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку конституция не предусматривает его права образовывать такие органы.
Обновлено в 05:49
Наука

Дельфины обретают дружбу через общие интересы так же, как и люди

Акулий залив, внесенный в Список всемирного наследия в Западной Австралии, является домом для культовой популяции индо-тихоокеанских бутылочных дельфинов, и единственным местом, где дельфины наблюдались с использованием морских губок в качестве кормовых инструментов.
Обновлено 11 июня в 23:06
Здоровье

Медики обнаружили в США сальмонеллу, неуязвимую для действия антибиотиков

Биологи открыли новый штамм сальмонеллы, неуязвимый для действия "антибиотиков последней надежды", описание микроба опубликовали в Journal of Medical Microbiology.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Российского мэра арестовали после жалобы Путину

Обновлено в 05:59
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину

Обновлено в 02:40
Политика

В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово

Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.
Обновлено в 06:26
Футбол

Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева

Отмечается, что стоимость Кокорина составляла €7,5 млн, а Мамаева — €4 млн. Теперь их трансферная стоимость обнулена.
Обновлено в 00:43
Политика

ЕС заявил об успешном «сдерживании» РФ

Евросоюз считает успешным свой "двойственный подход" по отношению к России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:55
Общество

В Японии продали самый дорогой в мире арбуз

Обновлено в 05:05
Гаджеты

Huawei: наша замена ОС Android уже тестируется

Процесс запуска собственной ОС может занять несколько месяцев. После чего Huawei планирует зарегистрировать свою операционную систему.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки

Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Гаджеты

Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов

Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Стало известно имя нового избранника Ани Лорак

СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59
Политика

Саакашвили встал на воинский учет на Украине

Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Финансы

В России участились случаи выдачи кредитных карт школьникам

Случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам в возрасте 18 лет на крупные суммы - от 100 до 200 тысяч рублей - в последнее время в России участились, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Происшествия

Воспитывал джедаев: бизнесмен-садист отделался условным сроком

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сергей Зверев-младший, приемный сын звездного парикмахера, шоумена, певца, актера и телеведущего Сергея Зверева ушел в монастырь.
Обновлено в 06:08
Кино

Продюсер фильма о Началовой рассказал, кто сыграет мать певицы

Продюсер фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский в беседе с Nation News рассказал, кто сыграет мать певицы.
Обновлено в 05:56
Общество

Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз»

Обнаружилось, что в одном из пунктов слово "вуз" написано прописными буквами, тогда как, согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными.
Обновлено в 05:45
Общество

Россиянам запретят держать дома пингвинов и крокодилов

Правительство РФ расширило список диких животных, которых запрещено содержать в домашних условиях, пишет 14 апреля «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления.
Обновлено вчера в 21:21
Общество

Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности

Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 13:08
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