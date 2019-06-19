Футбол

Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»Чемпионат 02:37

После окончания сезона Муниру покинул клуб на правах свободного агента. Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
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Экс-игрок минского «Динамо» Муниру перешел в «Тамбов»

Sport24.ru03:28

Брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Sports.ru04:49

«Тамбов» подписал ганского футболиста Муниру

RT на русском03:51

Младший брат Мунтари подписал контракт с новичком РПЛ

Матч ТВ02:52

Младший брат Мунтари подписал контракт с новичком РПЛ

Sportbox.RU02:52

Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Чемпионат02:37

Младший брат Мунтари перешел в «Тамбов» (фото)

Советский спортвчера в 17:22
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
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Как показали результаты экспертизы, эскимо «Снежное лакомство» более чем на 70% состоит из заменителя молочного жира на основе пальмового масла.
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Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»

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Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры

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Обновлено в 04:08
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В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5%

Рост цен на бензин на 17,5% в мае соответствует договору с нефтяными компаниями, заявили в аппарате правительства.
Обновлено вчера в 15:56
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WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео

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На экзамене по физике высокие баллы, больше 80, получили 171 выпускник. При этом в этом году сдавали его практически 1650 школьников.
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Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
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Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки

Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
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Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге

Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Финансы

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С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
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Победителей конкурса «Пишем о театре!» в Твери отправят в «Артек»

Победителей каждого этапа конкурса наградят путевками в международный детский центр «Артек» на специальную смену, посвященную Году театра.
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Дериглазова завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию

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Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка

Обновлено в 03:24
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В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
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HP объявила цены на первые в мире принтеры без картриджей

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Депутаты Харькова одобрили возвращение имени бывшему проспекту Жукова

Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передает «Укринформ».
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В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
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Анна Михалкова названа лучшей телеведущей на «ТЭФИ-KIDS»

В Москве в Российском молодежном академическом театре прошла первая церемония награждения премией детского телевидения «ТЭФИ-KIDS».
Обновлено в 00:50
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К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов

К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
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Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что в настоящее время с ними знакомы только 44%.
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Происшествия

В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
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Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается «социального взрыва» из-за прогнозируемого падения уровня жизни в России.
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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