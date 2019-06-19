Футбол
Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»Чемпионат 02:37
После окончания сезона Муниру покинул клуб на правах свободного агента. Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
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Гаджеты
HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа
Принтер HP Neverstop Laser 1000w с модулем Wi-Fi оценен в 15 990 рублей. МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a без Wi-Fi стоит 18 990 рублей.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол
Мишель Платини освобожден из-под стражи
Экс-глава УЕФА и легендарный французский Мишель Платини освобожден из-под стражи, передает Интерфакс со ссылкой на Le Monde.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Здоровье
Людей с ожирением в Свердловской области становится всё больше
На сегодняшней пресс-конференции заведующая отделом мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний Свердловского областного центра медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Жанна Максимова рассказала, что по последним данным 22 % населения Свердловской области имеют лишний вес.
Обновлено в 05:47
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Подземные толчки не оказали влияния на АЭС в Фукусиме, на которой произошла авария в 2011 году из-за землетрясения и цунами.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает выращивать опийный мак в научных и учебных целях, а также ради экспертной деятельности и производства лекарств, в том числе ветеринарных.
Обновлено в 06:17
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Общество
В России за нескошенную траву предлагают изымать земельные участки
Поправки подготовлены в Земельный кодекс, закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс.
Обновлено вчера в 07:08
Авто
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер
На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Экономика
Российский рис начал заканчиваться
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Стас Садальский отказался поздравлять Максима Галкина с днем рождения
Общая подруга Максима и Стаса Мила Савицкая пыталась уговорить Садальского поздравить Галкина с днем рождения, но тот отказался.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам
Обновлено в 03:25
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Происшествия
СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве
В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".
Обновлено в 06:11
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Политика
В МВД призвали провести ревизию ПДД
В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Матвиенко заявила о непопулярности нацпроектов у россиян
Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы руководство Министерства финансов подготовило доклад о причинах медленного финансирования нацпроектов.
Обновлено в 04:30