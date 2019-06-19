Футбол

Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»Чемпионат 02:37

После окончания сезона Муниру покинул клуб на правах свободного агента. Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
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Экс-игрок минского «Динамо» Муниру перешел в «Тамбов»

Sport24.ru03:28

Младший брат Мунтари подписал контракт с новичком РПЛ

Матч ТВ02:52

Брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Sports.ru04:49

Младший брат Мунтари подписал контракт с новичком РПЛ

Sportbox.RU02:52

Брат Мунтари стал игроком «Тамбова»

Спорт-Экспресс05:24

Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Чемпионат02:37

Младший брат Мунтари перешел в «Тамбов» (фото)

Советский спортвчера в 17:22
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
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HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа

Принтер HP Neverstop Laser 1000w с модулем Wi-Fi оценен в 15 990 рублей. МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a без Wi-Fi стоит 18 990 рублей.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

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Мишель Платини освобожден из-под стражи

Экс-глава УЕФА и легендарный французский Мишель Платини освобожден из-под стражи, передает Интерфакс со ссылкой на Le Monde.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
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На сегодняшней пресс-конференции заведующая отделом мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний Свердловского областного центра медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Жанна Максимова рассказала, что по последним данным 22 % населения Свердловской области имеют лишний вес.
Обновлено в 05:47
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
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Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Подземные толчки не оказали влияния на АЭС в Фукусиме, на которой произошла авария в 2011 году из-за землетрясения и цунами.
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Происшествия

Пилот-убийца лишил кислорода пассажиров рейса MH370 перед смертью

Обновлено в 03:30
Политика

Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает выращивать опийный мак в научных и учебных целях, а также ради экспертной деятельности и производства лекарств, в том числе ветеринарных.
Обновлено в 06:17
Экономика

Россияне стали покупать водку в малой таре

Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Общество

В России за нескошенную траву предлагают изымать земельные участки

Поправки подготовлены в Земельный кодекс, закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс.
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Авто

Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер

На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
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В Башкирии загорелся завод по производству резиновых изделий

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Экономика

Российский рис начал заканчиваться

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
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Общая подруга Максима и Стаса Мила Савицкая пыталась уговорить Садальского поздравить Галкина с днем рождения, но тот отказался.
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Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
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Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

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Армия и оружие

Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе

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Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

Обновлено в 03:25
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
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Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

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СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
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Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
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В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

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Матвиенко заявила о непопулярности нацпроектов у россиян

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы руководство Министерства финансов подготовило доклад о причинах медленного финансирования нацпроектов.
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