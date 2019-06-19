Футбол
Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»Чемпионат 02:37
После окончания сезона Муниру покинул клуб на правах свободного агента. Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Происшествия
Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Рената Литвинова появилась на публике в «платье-кольчуге»
Рената Литвинова примерила «платье-кольчугу» для создания образа воительницы.
Обновлено вчера в 08:47
Общество
«Новая» обнаружила особняки в Подмосковье у родственников офицеров ФСБ, связываемых с делом журналиста Голунова
Журналист «Медузы» Иван Голунов обнаружил, что в этом же коттеджном поселке, «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища, соседкой семьи Медоева оказалась родственница замдиректора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал».
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Политика
Делегации США и Китая начнут очередной раунд торговых переговоров
Президент Дональд Трамп заявил, что делегации США и КНР начнут очередной раунд торговых переговоров 19 июня, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
СК провел масштабные обыски в России по делу о финансировании ИГИЛ
Следственный комитет провел масштабные обыски по делу о финансировании международной террористический организации ИГИЛ (запрещенна в РФ).
Обновлено в 03:26
Политика
В Чечне займутся подготовкой космонавтов
Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.
Обновлено в 03:25
Общество
В Свердловской области жители на свои средства отремонтировали мост
СК РФ по Свердловской области сообщил о проведении сотрудниками доследственной проверки по факту ремонта одного из мостов на деньги местных жителей.
Обновлено вчера в 15:49
Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина о состоянии Алибасова: «Каждый день молюсь за мужа»
Лидия Николаевна сообщила журналистам, что навещала мужа каждый день и с нетерпением ждала новостей.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Кокорин просит направить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского клуба «Зенита» Александр Кокорин просит отправить его в одно исправительное учреждение с осуждённым на аналогичный срок младшим братом Кириллом Кокориным.
Обновлено вчера в 21:36
Хоккей
«Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по контракту
"Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании
Президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании в Орландо, штат Флорида.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
В США предложили давать кредиты странам НАТО для снижения «зависимости» от России
«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в законопроекте, внесённом на рассмотрение конгресса.
Обновлено в 00:05
Общество
В России запретили еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Экономика
Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность
Проект по модернизации аэропорта «Домодедово», реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25