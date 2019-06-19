Футбол

Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»Чемпионат 02:37

После окончания сезона Муниру покинул клуб на правах свободного агента. Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
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Экс-игрок минского «Динамо» Муниру перешел в «Тамбов»

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Младший брат Мунтари перешел в «Тамбов» (фото)

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Младший брат Мунтари подписал контракт с новичком РПЛ

Матч ТВ02:52

Младший брат Мунтари подписал контракт с новичком РПЛ

Sportbox.RU02:52

Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Чемпионат02:37

Брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Soccer.ru03:12
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
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В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
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В США предложили давать кредиты странам НАТО для снижения «зависимости» от России

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Обновлено в 00:05
Общество

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Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
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Ганский футболист, полузащитник клуба «Альбасете».
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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