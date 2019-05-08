Общество
Младенческая смертность в России достигла исторического минимумаВзгляд.ру вчера в 10:58
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в первом квартале 2019 года младенческая смертность снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума, что ниже установленных указом президента значений на 2024 год.
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Голикова: младенческая смертность в России достигла исторического минимума
RT на русскомвчера в 09:46
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Общество
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Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100
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В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
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Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
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Первые кадровые назначения новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского станут известны уже после инаугурации.
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Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
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Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова
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Обновлено в 03:32
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
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Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву
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Гаджеты
Intel представит первый 7-нм продукт в 2021 году
Первые 10-нм процессоры Ice Lake для ноутбуков будут представлены в июне, серверные процессоры Ice Lake-SP появятся в первой половине 2020 года, когда TSMC будет активно снабжать своих клиентов 7-нм продуктами.
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