Младенческая смертность в России достигла исторического минимумаВзгляд.ру вчера в 10:58

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в первом квартале 2019 года младенческая смертность снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума, что ниже установленных указом президента значений на 2024 год.

Общество Казанских чиновников обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей В марте заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых, напоминает «Национальная служба новостей».

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.

Происшествия 14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Политика Лидер «Океана Эльзы» собрался баллотироваться в Раду Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подтверждает свои намерения всерьез заняться политикой.

Происшествия Найдены новые ошибки в расшифровке переговоров сгоревшего SSJ-100 В Сети появился фрагмент аудиозаписи переговоров пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 и диспетчеров.

Политика Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка» Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Общество Операция «Эвакуация». Какой вклад внесли в Победу регионы ПФО В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 3 млн. снарядов для реактивной («Катюши») и ствольной артиллерии, практически половину – 27 из 55 – построенных в Советском Союзе подводных лодок и 13 тыс. танков Т-34.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.

Наука В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.

Хоккей «Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли "Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".

Политика Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.

Политика Зеленский объявит о первых кадровых назначениях после инаугурации Первые кадровые назначения новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского станут известны уже после инаугурации.

Политика В Киеве началась альтернативная акция «Украинский бессмертный полк» Альтернативная акция "Украинский бессмертный полк" началась в четверг на Софийской площади в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Суд огласил приговор Кокорину и Мамаеву Суд признал футболистов Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.

Общество Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников «Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.

Политика Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.

Политика В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.

Футбол Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.