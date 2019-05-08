Общество

Младенческая смертность в России достигла исторического минимумаВзгляд.ру вчера в 10:58

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в первом квартале 2019 года младенческая смертность снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума, что ниже установленных указом президента значений на 2024 год.
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Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

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В марте заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых, напоминает «Национальная служба новостей».
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Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100

После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
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Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Операция «Эвакуация». Какой вклад внесли в Победу регионы ПФО

В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 3 млн. снарядов для реактивной («Катюши») и ствольной артиллерии, практически половину – 27 из 55 – построенных в Советском Союзе подводных лодок и 13 тыс. танков Т-34.
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В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов

Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
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Первые кадровые назначения новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского станут известны уже после инаугурации.
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Альтернативная акция "Украинский бессмертный полк" началась в четверг на Софийской площади в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
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Суд огласил приговор Кокорину и Мамаеву

Суд признал футболистов Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
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Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
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Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова

Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.
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Первые 10-нм процессоры Ice Lake для ноутбуков будут представлены в июне, серверные процессоры Ice Lake-SP появятся в первой половине 2020 года, когда TSMC будет активно снабжать своих клиентов 7-нм продуктами.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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