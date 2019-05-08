Общество
Младенческая смертность в России достигла исторического минимумаМосква 24 вчера в 09:20
"Младенческая смертность за первый квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума 4,3 на 1000 родившихся, что ниже целевых значений, которые установлены указом к 2024 году", – приводит слова Голиковой ТАСС.
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Голикова: младенческая смертность в России достигла исторического минимума
RT на русскомвчера в 09:46
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