Общество

Младенческая смертность в России достигла исторического минимумаМосква 24 вчера в 09:20

"Младенческая смертность за первый квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума 4,3 на 1000 родившихся, что ниже целевых значений, которые установлены указом к 2024 году", – приводит слова Голиковой ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Голикова назвала регионы-лидеры по снижению смертности

Rambler News Serviceвчера в 09:32

В России снизилась младенческая смертность

Lenta.ruвчера в 10:50

Голикова: младенческая смертность в России достигла исторического минимума

RT на русскомвчера в 09:46

Вопрос с уровнем смертности россиян прояснили власти

Газета.Ruвчера в 11:07

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Москва 24вчера в 09:20

Смертность в России снизилась на 3% за первый квартал 2019 года

РИА Новостивчера в 09:36

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

Говорит Москвавчера в 09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Происшествия

В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе

Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Политика

Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве

Обновлено в 04:24
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
Обновлено в 03:24
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Авто

Haval установил новый рекорд по продажам в России

Обновлено вчера в 11:04
Политика

В городах Украины проходит массовая акция «Бессмертный полк»

Обновлено в 05:08
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Обновлено в 03:04
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено 07 мая в 14:51
Происшествия

В аэропорту Мьянмы разбился самолет

Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

САА освободила от террористов Кафр-Набуду на севере Хамы

Сирийская арабская армия (САА) освободила город Кафр-Набуда на северо-западе провинции Хама от террористов.
Обновлено вчера в 11:19
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Политика

Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

В ЕС призвали немедленно освободить вице-спикера парламента Венесуэлы

Обновлено в 05:16
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Альтернативная акция «Украинский бессмертный полк» проходит в Киеве

Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»

«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский призвал быть благодарными ветеранам каждый день

Обновлено в 04:17
Авто

Самый популярный автомобиль войны: все факты о Willys MB4

Массовое производство Willys CJ ‑ 2A с проверенным войной 2, 2 ‑ литровым мотором начали в 1945 ‑ м. После войны Виллисы или их немного измененные аналоги делали в Аргентине, Индии, Югославии, Японии, в других странах.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Порошенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Украины Пётр Порошенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной Славы в Киеве.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Происшествия

На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление

Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Политика

Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы

Кабриолет Aurus Senat впервые поучаствовал в параде Победы в Москве. Трансляцию парада ведет телеканал «Россия-24».
Обновлено в 03:13
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное