Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимумаБудущее России. Национальные проекты вчера в 09:16

Младенческая смертность снизилась в первом квартале 2019 года на 15,7% - до исторического минимума 4,3 случая на 1000 родившихся. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании президентского совета по нацпроектам.

Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума

Политика Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.

Армия и оружие Главный парад Победы проходит на Красной площади Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Политика Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.

Хоккей Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.

Общество В Вене байкеры приняли участие в возложении венков в честь Дня Победы В церемонии в память об освободителях на площади Шварценбергплац приняли участие несколько сотен жителей города, российских соотечественников, школьников, ветеранов войны, дипломатов из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также группа из более двух десятков белорусских байкеров.

Хоккей Задорова вызвали в состав сборной России Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров был вызван в состав сборной России на чемпионат мира 2019 года, передает "Советский спорт".

Общество На Москву обрушился сильный дождь с градом Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Происшествия У берегов Реюньона серфер умер из-за нападения акулы Уточняется, что серфер плавал у берегов коммуны Сен-Лё после полудня. В результате нападения акулы он потерял ногу.

Происшествия Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Культура В Киеве у здания канала «Интер» прошла антироссийская акция Несколько десятков человек приняли участие в акции у здания в Киеве, где производятся передачи для канала «Интер», сообщает канал «Прямой».

Происшествия На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.

Происшествия «Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100 Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.

Политика В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.

Экономика Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.

Происшествия Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.

Общество Москву накрыло сильнейшим ливнем, шквалистый ветер роняет деревья «Бессмертный полк» в Москве попал под ливень – в столице пришла настоящая непогода со шквалистым ветром.