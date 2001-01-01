Футбол
Младен Крстаич: «Украина переиграла нас тактически и физически»Sports.ru вчера в 21:46
Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Украиной (0:5).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:05, Ашберн
Экономика
Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей
Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Гаджеты
Опубликованы первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Новая операционная система станет доступна уже осенью 2019 года. В Сети опубликовали первые изображения новой операционной системы Huawei.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Дайнеко считает, что лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах
Знаменитость укорила ее: лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Президент Молдавии отложил подписание указа о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет в субботу подписывать указ о роспуске парламента, потому что депутаты еще могут договориться.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
На стройке в Ленобласти молния убила рабочего
Инцидент произошел в пятницу, 7 июня На стройке в Ленинградской области молния убила рабочего, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:38
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Транспорт
В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны
«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Экономика
РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе
Российские железные дороги (РЖД) запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.
Обновлено в 03:56
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония
Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:03
Гаджеты
Стала известна дата выхода складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном поступит в продажу в июле этого года.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок
Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.
Обновлено в 00:25
Гаджеты
Флагманский планшет Samsung на базе Snapdragon 855 не удивил своей производительностью
В однопоточном режиме устройство набрало 3506 баллов, а при использовании всех ядер однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855 результат составил 9788 баллов.
Обновлено в 02:28
Космос
Жители 70 стран дадут имена планетным системам
Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Футбол
Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе
Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 05:00
Политика
На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду Донбасса
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса.
Обновлено вчера в 13:36
Кино
СМИ: Fox планировала снять свою «Гражданскую войну» — с Людьми Икс и Фантастической Четверкой
Сценарий бы написали авторы «Людей Икс: Первый класс», а режиссером хотели видеть Пола Гринграсса (фильмы про Джейсона Борна, «Капитан Филлипс»).
Обновлено вчера в 22:01
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Кино
Джон Сина сыграет в «Форсаже-9»
Рестлер Джон Сина сыграет в фильме «Форсаж-9», сообщил Вин Дизель в своем инстаграме. Кого играет актер, пока не ясно.
Обновлено в 03:24
Хоккей
Защитник Койвисто перешел из московского «Динамо» в «Берн»
Швейцарский клуб «Берн» объявил о переходе в команду защитника московского «Динамо» и сборной Финляндии Миика Койвисто.
Обновлено в 03:24