Футбол

Младен Крстаич: «Украина переиграла нас тактически и физически»Sports.ru вчера в 21:46

Сербия — Литва
10 июня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Црвена Звезда»
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Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Украиной (0:5).
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Тренер сборной Сербии: за поражение от Украины беру ответственность на себя

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Sport.ru01:28

Младен Крстаич: «Украина переиграла нас тактически и физически»

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