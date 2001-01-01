Футбол
Младен Крстаич: «Украина переиграла нас тактически и физически»Sports.ru вчера в 21:46
Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Украиной (0:5).
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По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
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