Футбол
Младен Крстаич: «Украина переиграла нас тактически и физически»Sports.ru вчера в 21:46
Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Украиной (0:5).
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Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого
Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры
6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
Обновлено вчера в 14:43
Энергетика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Владимир Путин снял Андрея Назарова с должности прокурора Башкирии
Назаров, руководивший прокуратурой республики шесть лет, продолжит карьеру в Курганской области на той же должности.
Обновлено в 02:14
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии
Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика
СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев
В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено вчера в 20:39
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал
Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено вчера в 03:01
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Баскетбол
«Торонто» упрочил преимущество в серии с «Голден Стэйт»
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Торонто", который будет хозяином площадки в следующей встрече 10 июня.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье
Роспотребнадзор выявил опасность: в Волгоградскую область завезли корь
По сообщению областного управления Роспотребнадзора, два случая завезли в Волгоградскую область еще в апреле, а один больной приехал в мае.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 14:03
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:05
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Общество
Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault для укрепления альянса с Nissan
По данным источников американской газеты The Wall Street Journal, причиной такого шага стала позиция компании Nissan, которая входит в альянс с Renault и Mitsubishi.
Обновлено в 02:38
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области
В Новосибирской области в ДТП погибли три человека.
Обновлено в 01:40
Авто
Появились первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Футбол
Уругвай разгромил Панаму благодаря голам Суареса и Вальверде
Сборная Уругвая разгромила Панаму в товарищеском матче (3:0). Голами отметились Макси Гомес из "Сельты", Федерико Вальверде из "Реала" и Луис Суарес из "Барселоны".
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
Каррера обратился к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 01:49
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения
Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 20:38