Футбол
Чемпионат«Млада Болеслав» согласилась продать Комличенко в ЦСКА
Российский нападающий Николай Комличенко в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА. Об этом стало известно «Чемпионату». Детали потенциальной сделки станут известны позже.
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Роман Бабаев: «Пока не готов комментировать тему Комличенко. Надеюсь, что новички будут»
Sports.ruвчера в 10:35
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50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru вчера в 16:05
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Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
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В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
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Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:24
Наука
Раскрыт секрет строительства огромных зданий в Древнем мире
Археолог Алессандро Пьераттини из Университета Нотр-Дам провел собственное исследование, в ходе которого выяснил, как древние строители поднимали и перемещали массивные каменные блоки.
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Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Экономика
Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября
Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября.
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Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra вчера в 10:34
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Политика
Путин 2 раза купил мороженое у одной и той же продавщицы
ИА «Ореанда-Новости» Во время визита в авиасалон МАКС глава государства купил молочное лакомство у той же продавщицы, что и 2 года назад.
Ореанда-Новости 28 августа в 01:45
Происшествия
Десятки человек отравились на свадьбе в армянском Гюмри
30 человек попали в больницу после свадьбы в армянском городе Гюмри.
Известия 02:40
Здоровье
Ученые назвали ранний симптом диабета
Есть и другие симптомы диабета, в частности колебания веса, сухость во рту, бессонница, чрезмерный аппетит, сильное чувство жажды, не заживление ран и т.д. Если диагностировать его на ранней стадии, то многих проблем можно избежать.
Независимый публицист 01:06
Политика
Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ вчера в 00:49
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия 01:34
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге
В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда вчера в 13:03
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В Челябинске открыли новую поликлинику
Челябинск Сегодня 00:37
Футбол
Футболист Икарди подал в суд на «Интер»
Вести.Ru 01:58
Происшествия
«Новая газета» опубликовала видео, которое свидетельствует о невиновности Егора Жукова
«Новая газета» представила видеоматериал из архива редакции, в котором видно, что Егор Жуков не вел людей на столкновения с полицией в Камергерском переулке, как утверждает следствие.
Собеседник вчера в 11:21
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Происшествия
Пациентка умерла в Красноярске из-за отгула врачей
В селе Партизанское Красноярского края пациентка умерла из-за, того что в больнице не оказалось нужного специалиста.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49