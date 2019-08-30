Российский нападающий Николай Комличенко в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА. Об этом стало известно «Чемпионату». Детали потенциальной сделки станут известны позже.

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Происшествия 50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.

Армия и оружие Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".

Наука Раскрыт секрет строительства огромных зданий в Древнем мире Археолог Алессандро Пьераттини из Университета Нотр-Дам провел собственное исследование, в ходе которого выяснил, как древние строители поднимали и перемещали массивные каменные блоки.

Космос Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.

Наука Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.

Наука Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.

Происшествия Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.

Политика Путин 2 раза купил мороженое у одной и той же продавщицы ИА «Ореанда-Новости» Во время визита в авиасалон МАКС глава государства купил молочное лакомство у той же продавщицы, что и 2 года назад.

Происшествия Десятки человек отравились на свадьбе в армянском Гюмри 30 человек попали в больницу после свадьбы в армянском городе Гюмри.

Здоровье Ученые назвали ранний симптом диабета Есть и другие симптомы диабета, в частности колебания веса, сухость во рту, бессонница, чрезмерный аппетит, сильное чувство жажды, не заживление ран и т.д. Если диагностировать его на ранней стадии, то многих проблем можно избежать.

Политика Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».

Космос Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.

Транспорт Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.

Футбол Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Происшествия «Новая газета» опубликовала видео, которое свидетельствует о невиновности Егора Жукова «Новая газета» представила видеоматериал из архива редакции, в котором видно, что Егор Жуков не вел людей на столкновения с полицией в Камергерском переулке, как утверждает следствие.