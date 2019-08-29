Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА полностью согласовал трансфер российского форварда «Млады Болеслава» Николая Комличенко. Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.

ЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн

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