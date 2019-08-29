Футбол
ЧемпионатЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА полностью согласовал трансфер российского форварда «Млады Болеслава» Николая Комличенко. Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:12, Вашингтон
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Армия и оружие
Появилось видео испытательных полетов вертолета Ми-35П
Новая версия усовершенствованного транспортно-боевого вертолета Ми-35П проходит типовые испытания.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
CarsWeek.ru вчера в 12:13
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Политика
Россия пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Гаджеты
Портативный аккумулятор Black Shark от Xiaomi испугал пользователей
Несмотря на уникальный дизайн и неплохие характеристики, Black Shark испугал многих пользователей.
VistaNews 10:33
Происшествия
В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2
Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:58
Гаджеты
Samsonite и Panasonic работают над IoT-чемоданом
В модель под названием EVOA Tech будет интегрирован трекер Panasonic Seekit Bluetooth – благодаря ему техно-чемодан сможет похвастаться 14 различными смарт-функциями на основе Bluetooth 5.0.
Радиочастотный спектр 09:58
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Футбол
Сульшер рассказал о возможности возвращения Ибрагимовича в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал желание нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича вернуться в «МЮ».
Sport24.ru 05:21
Политика
МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Происшествия
Самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за птиц
Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, пишет Свободная Пресса.
Национальная служба новостей 01:19
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Общество
Роструд напомнил россиянам о работе 31 декабря
В Роструде напомнили россиянам о том, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днем.
Газета.Ru 00:48
Авто
GAC представил электрический кроссовер Aion LX с запасом хода 650 км
Tvoe-avto.com 06:59
Кино
Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет
Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 01:42
Политика
Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ 00:49
Происшествия
В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках
Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 08:10
Футбол
У Иванович и Швайнштайгера родился еще один сын
У бывшей первой ракетки мира Аны Иванович поздравила и чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера родился еще один сын.
Спорт-Экспресс 10:44
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Минпросвещения прокомментировало запрет смартфонов в школах
Первые годы рекомендательного запрета смартфонов в школах могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей.
Lenta.ru вчера в 15:29
Гаджеты
Apple покажет новые iPhone 10 сентября
Ожидается, что 10 сентября компания покажет миру три новых устройства из линейки iPhone.
Экономика сегодня вчера в 13:40
Энергетика
Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти
Руководство Белоруссии периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
Интерфакс 10:10