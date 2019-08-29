Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА полностью согласовал трансфер российского форварда «Млады Болеслава» Николая Комличенко. Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.
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ЦСКА договорился о переходе Комличенко за 2,65 млн евро

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ЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн

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Русский форвард по прозвищу «Калашников»: новая звезда ЦСКА?

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Новая версия усовершенствованного транспортно-боевого вертолета Ми-35П проходит типовые испытания.
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Несмотря на уникальный дизайн и неплохие характеристики, Black Shark испугал многих пользователей.
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Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
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Samsonite и Panasonic работают над IoT-чемоданом

В модель под названием EVOA Tech будет интегрирован трекер Panasonic Seekit Bluetooth – благодаря ему техно-чемодан сможет похвастаться 14 различными смарт-функциями на основе Bluetooth 5.0.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал желание нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича вернуться в «МЮ».
Sport24.ru 05:21
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МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства

Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
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Армия и оружие

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Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
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США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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RT на русском 10:14
Общество

Роструд напомнил россиянам о работе 31 декабря

В Роструде напомнили россиянам о том, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днем.
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GAC представил электрический кроссовер Aion LX с запасом хода 650 км

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Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО

Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
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В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках

Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 08:10
Футбол

У Иванович и Швайнштайгера родился еще один сын

У бывшей первой ракетки мира Аны Иванович поздравила и чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера родился еще один сын.
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Минпросвещения прокомментировало запрет смартфонов в школах

Первые годы рекомендательного запрета смартфонов в школах могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей.
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Ожидается, что 10 сентября компания покажет миру три новых устройства из линейки iPhone.
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Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти

Руководство Белоруссии периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
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