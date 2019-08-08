Футбол

«Млада Болеслав» с Комличенко сыграла вничью со «Стяуа» в Лиге ЕвропыЧемпионат 16:39

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы румынский «Стяуа» принимал чешскую «Младу Болеслав». Встреча прошла в Джурджу на стадионе "Марин Анастасовичи" и завершилась со счётом 0:0. Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко провёл на поле всю игру.
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«Млада Болеслав» с Комличенко сыграл вничью со «Стяуа» в отборе Лиги Европы

Sport24.ru16:37

«Млада Болеслав» с Комличенко и «Стяуа» сыграли вничью в ЛЕ

Газета.Ru17:16

«Млада Болеслав» с Комличенко сыграла вничью со «Стяуа» в Лиге Европы

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«Млада» Комличенко не проиграла «Стяуа», «Рейнджерс» забили четыре мяча на выезде

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Матч ТВ17:01

«Млада-Болеслав» вместе с Комличенко сыграла вничью со «Стяуа»

ProstoProSport17:06

Комличенко помог «Младе Болеслав» сыграть вничью в Румынии

Евро-футбол.ру16:26
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
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Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
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Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
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39-летняя экс-участница скандального проекта "Дом-2" раньше прибегала исключительно к "инъекциям красоты", чтобы соответствовать идеалам красоты, но сейчас признается, что процедуры сыграли с ней злую шутку.
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Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».
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Специалисты по кибербезопасности обнаружили в WhatsApp уязвимости, которые позволяют хакерам редактировать сообщения пользователей.
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Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
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Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
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Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
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В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%

Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.
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В российской армии появятся спецподразделения антихакеров

В спецподразделения антихакеров войдут исключительно офицеры со специальным техническим образованием.
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Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена

Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.
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Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА

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В Китае нашли окаменелости древнейшего леса

На востоке Китая, недалеко от города Синьхан, археологи обнаружили древнейший ископаемый лес Девонского периода, сообщает The Independent.
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Госдеп увидел признаки «бандитских режимов» в действиях властей КНР

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Обновлено в 16:12
Здоровье

Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила

В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
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Аналитики агентства DSM Group зафиксировали рост продаж в российских аптеках средств от вшей и гнид.
Обновлено в 11:58
Политика

В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии

В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
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