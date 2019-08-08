В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы румынский «Стяуа» принимал чешскую «Младу Болеслав». Встреча прошла в Джурджу на стадионе "Марин Анастасовичи" и завершилась со счётом 0:0. Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко провёл на поле всю игру.

«Млада Болеслав» с Комличенко сыграла вничью со «Стяуа» в Лиге Европы

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