Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере КомличенкоВести.Ru 06:21
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко. Официально сделка будет оформлена до конца недели. Об этом сообщает Чемпионат.Com.
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Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. До конца недели сделка может быть оформлена официально.Чемпионат05:26
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