Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере КомличенкоВести.Ru 06:21

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко. Официально сделка будет оформлена до конца недели. Об этом сообщает Чемпионат.Com.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Локомотив» согласовал трансфер Комличенко

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. До конца недели сделка может быть оформлена официально.
Чемпионат05:26

Подробнее о событии

«Млада Болеслав» выступила с заявлением в связи с интересом «Локомотива» к Комличенко

Матч ТВ12:24

«Млада Болеслав»: «Переговоры с „Локомотивом“ по Комличенко продолжаются»

Евро-футбол.ру12:23

«Млада Болеслав»: Комличенко готовится к матчу, несмотря на интерес «Локомотива»

Чемпионат11:55

«Млада-Болеслав»: «К Комличенко есть интерес со стороны европейских клубов и „Локомотива“, но переговоры все еще идут»

Sports.ru15:18

Прогноз на матч «Стяуа» – «Млада Болеслав» (08.08.2019)

Metaratings13:13

«Млада Болеслав»: «Переговоры о переходе Комличенко в „Локомотив“ продолжаются»

Спорт-Экспресс12:05

«Млада-Болеслав»: Комличенко готовится к матчу со «Стяуа»

Советский спорт11:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Политика

Дроны уничтожили украинский самолет с «гуманитарным грузом» в Ливии

Обновлено в 14:48
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Происшествия

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие

Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады

Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 12:46
Политика

В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро

США будут использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Николаса Мадуро в Венесуэле, заявили в Белом доме.
Обновлено в 10:44
Политика

Генпрокурор Украины пожаловался на 15 уголовных дел против него

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что регулярно ходит на допросы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
Обновлено в 15:29
Политика

Мальчик из Тулуна подарил Путину тигренка

Обновлено в 15:05
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

Обновлено в 07:48
Политика

На Украине предлагают провести референдум по реинтеграции Донбасса

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа», журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский считает, что вопрос о реинтеграции Донбасса нужно выносить на референдум.
Обновлено в 10:32
Наука

Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет

Технический разработчик и геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, образцы которых собрал со стенок древнеегипетских глиняных горшков возрастом 4500 лет.
Обновлено в 13:48
Общество

The Guardian извинилась за обвинения Sputnik France в фейке

Британская газета The Guardian принесла извинения после того, как ошибочно обвинила информагентство Sputnik France в публикации фейковой фотографии, сделанной во время пожара Нотр-Дама.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Переодевшегося в свою дочь наркобарона нашли мертвым в камере

Обновлено в 13:43
Экономика

Прокуратура Испании попросила вызвать Михаила Фридмана в суд на допрос

Антикоррупционная прокуратура Испании попросила вызвать в суд на допрос в качестве подозреваемого миллиардера Михаила Фридмана по делу, связанному с банкротством испанской компании Zed WorldWide, занимающейся компьютерными и мобильными технологиями.
Обновлено вчера в 17:05
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $59

В последний раз нефть Brent была дешевле $59 12 июня. Напомним, что вчера цена нефти Brent впервые с 13 июня опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено в 15:58
Экономика

S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.
Обновлено в 14:10
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова

Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Политика

МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах

Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

В Донбассе за день погибли четверо украинских военных

Обновлено в 08:28
Армия и оружие

AP: США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море

Вашингтон направил в акваторию Южно-Китайского моря ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.
Обновлено в 15:12
Авто

Renault представила обновленный Sandero RS

Новинка обзаведется новой светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесами черного цвета, наклейками Renault Sport и красными суппортами от версии Racing Spirit limited edition.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек

В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Россияне ждут ядерную войну с США и Китаем

Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, представляют США, считают 60% респондентов, еще 13% опрошенных россиян опасаются Китая, который может развязать глобальный конфликт.
Обновлено в 08:28
Политика

Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Обновлено в 15:29
Происшествия

Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке

Обновлено в 10:50
Политика

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное.
Обновлено в 16:00
Футбол

«Арсенал» отпустил Косьельни в «Бордо»

Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 гола.
Обновлено в 09:55
Наука

Обнаружен еще один способ превратить соленую воду в пресную

Специалисты Принстонского университета разработали способ опреснения соленой воды. Ученые усовершенствовали метод мембранной перегонки.
Обновлено в 05:29
Авто

Электрокар Tesla Model 3 попал в руки ателье Novitec

Компания Novitec придала более агрессивный облик электрическому седану Tesla Model 3. В ход пошли сплиттер, накладки на пороги, диффузор и спойлер, а также кованые колёсные диски диаметром 21 дюйм, созданные в кооперации с американской компанией Vossen.
Обновлено в 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное