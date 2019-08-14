Футбол

«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из ЛЕRT на русском 15:22

Млада Болеслав — Стяуа
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Млада Болеслав»
28′
Юлиан Кристя
Антонин Кржапка
45′+2′
Марко Тулио
Якуб Фулнек
46′
48′
Флорин Тэнасе
50′
Аристидис Сойледис
61′
Флоринел Коман
63′
Тьерри Моутиньо
Ионуц Панцыру
Томаш Вагнер
Эвертон Пайшао
70′
Антонин Кржапка
75′
84′
Богдан Планич
90′+1′
Ионуц Панцыру
Михал Губинек
Иржи Клима
90′+2′
Якуб Фулнек
90′+5′
Встреча, прошедшая в Болеславе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Стяуа» принёс гол Йонуца Панцыру, отличившегося на первой компенсированной ко второму тайму минуте. Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко пропускал матч из-за повреждения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы

Sport24.ru14:59

«Млада Болеслав» Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы

Спорт-Экспресс15:05

Прогноз на матч «Млада Болеслав» – «Стяуа» (15.08.2019)

Metaratings13 августа в 13:52

Прогноз и ставка «Млада-Болеслав» - «Стяуа» 15 августа, матч квалификации ЛЕ

ODDS.ruвчера в 11:41

«Млада Болеслав» — «Стяуа». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 15 августа 2019 года

LiveSport.ruвчера в 08:13

«Млада Болеслав» — «Стяуа»: очередная голевая засуха?

Все про Спорт рувчера в 06:25

«Млада Болеслав» Комличенко уступила «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы

Чемпионат14:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
Происшествия

Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях

Обновлено в 15:01
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Происшествия

В Чечне погибли в ДТП шесть человек

Обновлено в 15:40
Происшествия

Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле

Появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Московской области.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян прооперирован

Обновлено в 07:43
Футбол

«Астана» вышла в следующий раунд Лиги Европы

В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.
Обновлено в 15:55
Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Общество

В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter

На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено в 15:22
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Здоровье

Врач назвал убивающие раковые клетки продукты

Обновлено в 08:51
Авто

На прямой сразились два «горячих» спорткара Audi

На ютуб-канале «CarWow» появилось видео драг-гонки двух спорткаров компании Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Подруга Кокорина упала с балкона в Чехии после употребления наркотиков

Обновлено в 14:39
Происшествия

Боец Конор Макгрегор ударил посетителя паба за отказ выпить с ним

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор ударил посетителя паба, когда тот отказался от предложенного им горячительного.
Обновлено в 07:40
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено в 05:16
Технологии

«Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье

В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.
Обновлено в 07:25
Культура

Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке сместить его с должности

Депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины" (ГБР), представители политсилы считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства, сообщил в четверг глава бюро Роман Труба.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Полиция задержала устроившего стрельбу в Котельниках

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу и забаррикадировался в продуктовом магазине в городе Котельники Московской области.
Обновлено в 13:17
Кино

Умер народный артист Валентин Воронин

Обновлено вчера в 17:55
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено в 10:30
Космос

Sierra Nevada отказалась от Atlas 5 с РД-180

Ракета Vulcan (с двумя американскими однокамерными двигателями BE-4 на первой ступени) должна заменить носитель Atlas 5 (с одним РД-180 российского производства).
Обновлено в 12:21
Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

К 18.10 мск доллар стоил уже 66,21 руб. (+20 коп.), евро – 73,57 руб. (+1 коп.).
Обновлено в 16:39
Авто

В России предложили ужесточить правила техосмотра

В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 06:04
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»

Обновлено в 13:53
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Кино

Зрителям представят первый художественный фильм о «Норд-Осте»

Обновлено в 05:47
Общество

Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста

Обновлено в 13:03
Происшествия

Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

Обновлено в 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное