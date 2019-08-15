Футбол

«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из ЛЕRT на русском 15:22

Млада Болеслав — Стяуа
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Млада Болеслав»
28′
Юлиан Кристя
Антонин Кржапка
45′+2′
Марко Тулио
Якуб Фулнек
46′
48′
Флорин Тэнасе
50′
Аристидис Сойледис
61′
Флоринел Коман
63′
Тьерри Моутиньо
Ионуц Панцыру
Томаш Вагнер
Эвертон Пайшао
70′
Антонин Кржапка
75′
84′
Богдан Планич
90′+1′
Ионуц Панцыру
Михал Губинек
Иржи Клима
90′+2′
Якуб Фулнек
90′+5′
2 фото
Чешский футбольный клуб «Млада Болеслав» потерпел поражение от румынского «Стяуа» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Встреча, прошедшая в Болеславе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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