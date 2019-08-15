Футбол
«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из ЛЕRT на русском 15:22
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Млада Болеслав»
|28′
Юлиан Кристя
Антонин Кржапка
|45′+2′
Марко Тулио
Якуб Фулнек
|46′
|48′
Флорин Тэнасе
|50′
Аристидис Сойледис
|61′
Флоринел Коман
|63′
Тьерри Моутиньо
Ионуц Панцыру
Томаш Вагнер
Эвертон Пайшао
|70′
Антонин Кржапка
|75′
|84′
Богдан Планич
|90′+1′
Ионуц Панцыру
Михал Губинек
Иржи Клима
|90′+2′
Якуб Фулнек
|90′+5′
Млада Болеслав
Расстановка 4‑4‑2
33
Шеда
34
Кржапка
22
Такач
36
Пудил
18
Фулнек
24
Буха
12
Губинек
8
Матейовски
9
Ладра
28
Эвертон
10
Мешанович
99
Влад
2
Крецу
16
Планич
17
Кристя
18
Сойледис
20
Вина
23
Попеску
26
Оайдэ
10
Тэнасе
3
Панцыру
7
Коман
Стяуа
Расстановка 4‑3‑3
Чешский футбольный клуб «Млада Болеслав» потерпел поражение от румынского «Стяуа» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Встреча, прошедшая в Болеславе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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