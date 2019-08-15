Чешский футбольный клуб «Млада Болеслав» потерпел поражение от румынского «Стяуа» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Встреча, прошедшая в Болеславе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из ЛЕ

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