Футбол

«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из ЛЕRT на русском 15:22

Млада Болеслав — Стяуа
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Млада Болеслав»
28′
Юлиан Кристя
Антонин Кржапка
45′+2′
Марко Тулио
Якуб Фулнек
46′
48′
Флорин Тэнасе
50′
Аристидис Сойледис
61′
Флоринел Коман
63′
Тьерри Моутиньо
Ионуц Панцыру
Томаш Вагнер
Эвертон Пайшао
70′
Антонин Кржапка
75′
84′
Богдан Планич
90′+1′
Ионуц Панцыру
Михал Губинек
Иржи Клима
90′+2′
Якуб Фулнек
90′+5′
Встреча, прошедшая в Болеславе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Стяуа» принёс гол Йонуца Панцыру, отличившегося на первой компенсированной ко второму тайму минуте. Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко пропускал матч из-за повреждения.
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