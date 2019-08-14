Встреча, прошедшая в Болеславе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Стяуа» принёс гол Йонуца Панцыру, отличившегося на первой компенсированной ко второму тайму минуте. Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко пропускал матч из-за повреждения.

«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из ЛЕ

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