Футбол

«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из ЛЕRT на русском 15:22

Млада Болеслав — Стяуа
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Млада Болеслав»
28′
Юлиан Кристя
Антонин Кржапка
45′+2′
Марко Тулио
Якуб Фулнек
46′
48′
Флорин Тэнасе
50′
Аристидис Сойледис
61′
Флоринел Коман
63′
Тьерри Моутиньо
Ионуц Панцыру
Томаш Вагнер
Эвертон Пайшао
70′
Антонин Кржапка
75′
84′
Богдан Планич
90′+1′
Ионуц Панцыру
Михал Губинек
Иржи Клима
90′+2′
Якуб Фулнек
90′+5′
Встреча, прошедшая в Болеславе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Стяуа» принёс гол Йонуца Панцыру, отличившегося на первой компенсированной ко второму тайму минуте. Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко пропускал матч из-за повреждения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы

Sport24.ru14:59

«Млада Болеслав» — «Стяуа». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 15 августа 2019 года

LiveSport.ruвчера в 08:13

«Млада Болеслав» Комличенко уступила «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы

Чемпионат14:54

Прогноз и ставка «Млада-Болеслав» - «Стяуа» 15 августа, матч квалификации ЛЕ

ODDS.ruвчера в 11:41

«Млада Болеслав» Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы

Спорт-Экспресс15:05

«Млада Болеслав» — «Стяуа»: очередная голевая засуха?

Все про Спорт рувчера в 06:25

Прогноз на матч «Млада Болеслав» – «Стяуа» (15.08.2019)

Metaratings13 августа в 13:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:18, Ашберн
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Обновлено в 08:47
Происшествия

Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом

Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром самолета всего год назад

Обновлено в 11:00
Происшествия

Волк напал на спящую в палатке семью

Обновлено в 19:32
Политика

Трамп призвал строить в США больше психбольниц

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Медведев поручил представить к наградам экипаж лайнера А321

Обновлено в 08:11
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
Обновлено в 16:54
Теннис

Рублев сенсационно обыграл Федерера в Цинциннати

Обновлено в 17:31
Политика

Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ

Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.
Обновлено в 13:05
Авто

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено 13 августа в 15:27
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы

Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).
Обновлено в 16:38
Армия и оружие

В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов

Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 20:03
Политика

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных кораблей

Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес подписали соглашение о визитах военных кораблей в порты обеих государств.
Обновлено в 12:54
Футбол

Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»

Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 19:48
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 18:23
Кино

Тарантино оценил отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel

Обновлено в 15:08
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Норвегии обнаружили радиоактивный йод после ЧП под Архангельском

Обновлено в 10:26
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено в 19:39
Здоровье

Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей

Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.
Обновлено в 08:23
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Политика

США допустили присоединение к «нормандскому формату»

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении переговоров по Донбассу.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Общество

В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

Обновлено в 16:11
Общество

Петербуржцы обнаружили на газоне возле одного из домов снежные сугробы

Пользователи социальных сетей в интернете в четверг сообщили, что на газоне возле одного из домов в Московском районе Санкт-Петербурга появились снежные сугробы.
Обновлено в 10:37
Общество

Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста

Обновлено в 13:03
Финансы

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено в 19:28
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное