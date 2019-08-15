Футбол

«Млада Болеслав» Комличенко уступила «Стяуа» и вылетела из Лиги ЕвропыЧемпионат 14:54

Млада Болеслав — Стяуа
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Млада Болеслав»
28′
Юлиан Кристя
Антонин Кржапка
45′+2′
Марко Тулио
Якуб Фулнек
46′
48′
Флорин Тэнасе
50′
Аристидис Сойледис
61′
Флоринел Коман
63′
Тьерри Моутиньо
Ионуц Панцыру
Томаш Вагнер
Ewerton
70′
Антонин Кржапка
75′
84′
Богдан Планич
90′+1′
Ионуц Панцыру
Михал Губинек
Jirí Klíma
90′+2′
Якуб Фулнек
90′+5′
2 фото
Чешская «Млада Болеслав», за которую выступает российский форвард Николай Комличенко, уступила румынскому «Стяуа» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и вылетела из турнира. Встреча проходила в Болеславе на стадионе «Адидас-Арена — Местски».
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