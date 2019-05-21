Футбол
«Арсенал»: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в БакуСпорт-Экспресс 06:36
Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы с "Челси" в Баку, информирует официальный сайт лондонцев.
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"О каком футболе идет речь?" Вардан Минасян против поездки Генриха Мхитаряна в Баку
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