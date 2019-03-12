Футбол

Мхитарян признан лучшим футболистом «Арсенала» в февралеЕвро-футбол.ру 09:29

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян стал лучшим футболистом команды в феврале, информирует пресс-служба "канониров".
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Мхитарян признан лучшим игроком «Арсенала» в феврале

Чемпионат10:32

Мхитарян признан лучшим игроком «Арсенала» в феврале

Sport24.ru09:11

Мхитарян признан лучшим игроком «Арсенала» в феврале

Матч ТВ09:36

Мхитарян - лучший игрок «Арсенала» в феврале

Спорт-Экспресс09:19

Мхитарян признан лучшим игроком «Арсенала» в феврале

Советский спорт09:14

Мхитарян – лучший игрок «Арсенала» в феврале

Sports.ru09:59

Мхитарян признан лучшим игроком «Арсенала» в феврале

Sportbox.RU09:36
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Документ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года.
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Началось прощание с Владимиром Этушем

В Театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем.
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Политика

Фото с ретирующимся с митинга Порошенко в Киеве назвали фейком

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Происшествия

Бывший охранник Ахмата Кадырова найден мертвым в колонии

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Фото: 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочь

"Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, актриса и телеведущая, к удивлению части своих поклонников снова оказалась мамой.
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Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»

На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1886 году. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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