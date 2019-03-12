Мхитарян признан лучшим футболистом «Арсенала» в февралеЕвро-футбол.ру 09:29

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян стал лучшим футболистом команды в феврале, информирует пресс-служба "канониров".

Происшествия Арашукова временно отстранили от должности сенатора В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости».

Экономика Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.

Политика Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.

Происшествия Склад с полиэтиленовой и бумажной тарой горит в Краснодаре В промышленной зоне Краснодара горит склад с полиэтиленовой и бумажной тарой.

Происшествия Найденная в Москве девочка-маугли заговорила Спасенная из квартиры в Москве девочка-маугли начала говорить, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Экономика «Ростелеком» договорился о покупке 100% оператора Tele2 Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом из группы ВТБ, компании Invintel B.V. и банка «Россия» об увеличении своей доли в мобильном операторе Tele2 с 45 до 100%.

Политика Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".

Общество Минздрав решил вывести табак из легальной торговли Документ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года.

Культура Началось прощание с Владимиром Этушем В Театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем.

Политика Европарламент отказался считать Россию стратегическим партнером Европейский парламент более не считает Россию своим стратегическим партнером, а подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве нуждается в пересмотре.

Происшествия Бывший охранник Ахмата Кадырова найден мертвым в колонии Сегодня адвокату Тагиру Шамсудинову, сотрудничающему с проектом "Правовая инициатива", сообщили о смерти Аюба Тунтуева в колонии во Владимирской области, сообщила пресс-служба "Правовой инициативы".

Политика Посла Польши вызвали в МИД Белоруссии Посол Польши в Минске Артур Михальски был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии для дачи пояснений в связи с оправданием Варшавой преступника, который был казнен за геноцид белорусов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Происшествия Все больше стран отказываются от полетов Boeing 737 MAX 8 В мире пошла волна отказов от пассажирских авиаперевозок на самолетах Boeing 737 MAX 8 - по крайней мере, до выяснения точных причин крушения лайнера этой модели в Эфиопии 10 марта.

Транспорт В ГИБДД поддержали введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч ГИБДД поддерживает снижение порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, за которое может быть выписан штраф.

Финансы Отток капитала из России с начала года увеличился вдвое По предварительной оценке, в январе – феврале этого года чистый вывоз капитала частным сектором из России составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза больше аналогичного показателя прошлого года ($8,7 млрд).

Общество Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.

Спорт В Красноярске прошла церемония закрытия Универсиады-2019 В Красноярске на «Платинум Арене» состоялась церемония закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады.

Шоу-бизнес Фото: 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочь "Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, актриса и телеведущая, к удивлению части своих поклонников снова оказалась мамой.

Происшествия Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити» На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".

Политика Сербский министр заявил, что страна не вступит в НАТО Сербия будет твердо придерживаться политики нейтралитета и никогда не вступит в НАТО, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии и председатель Сербской народной партии Ненад Попович.