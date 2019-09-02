Футбол
RT на русскомМхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому»
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Рому». Как сообщает Football Italia, 30-летний хавбек в аэропорту Рима также сфотографировался с шарфом «Ромы».
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