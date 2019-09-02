Футбол

RT на русскомRT на русскомМхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому»

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Рому». Как сообщает Football Italia, 30-летний хавбек в аэропорту Рима также сфотографировался с шарфом «Ромы».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мхитарян прибыл в Рим

Спорт-Экспресс09:08

Мхитарян прибыл в Рим для медосмотра и подписания контракта с «Ромой»

Sport24.ru05:48

Мхитарян прилетел в Рим и проходит медобследование перед трансфером в «Рому»

Чемпионат05:41

Мхитарян близок к переходу в «Рому». Игрок сделал фото с шарфом римского клуба

Sportbox.RU08:02

Мхитарян близок к переходу из «Арсенала» в «Рому»

ProstoProSport06:59

Мхитарян близок к переходу в «Рому». Игрок сделал фото с шарфом римского клуба

Матч ТВ08:02

СМИ узнали у планах «Ромы» арендовать Мхитаряна у «Арсенала»

РИА Новостивчера в 18:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика

В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения обвинил Москву в том, что после Второй Мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране немецко-фашистскими захватчиками.
Газета.Ru 09:08
Политика

Премьер Грузии уходит в отставку

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Происшествия

Во Львове польскую школу забросали предметами, похожими на камни

Во Львове забросали камнями торжественное мероприятие в польской школе, сообщает 2 сентября пресс-служба Львовского горсовета.
REGNUM 09:15
Кино

От Теда до Нео и снова к Теду. Актер Киану Ривз отмечает 55-летний юбилей

Сегодня, 2 сентября 2019 года, звезда культового фильма «Матрица», актер, режиссер, продюсер и музыкант Киану Ривз отмечает 55-летний юбилей.
REGNUM 08:37
Происшествия

В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину

РБК вчера в 19:03
Происшествия

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

РИА Новости 08:50
Энергетика

Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Политика

В Госдуме оценили предложение моратория на размещение ракет для НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение России странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Газета.Ru 07:14
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Происшествия

СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре

Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Шоу-бизнес

Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини

Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Происшествия

ОМОН провел для российских школьников показательное задержание

Lenta.ru 08:31
Наука

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Lenta.ru 07:07
Армия и оружие

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Интерфакс 09:12
Авто

Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4 брендов

Автоновости дня 04:07
Политика

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

РБК 06:33
Политика

Партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу стал брат президента Молдавии

Игорь Чайка, владеющий одним из крупнейших операторов по переработке мусора, подтвердил создание компании с Додоном, но отказался от подробных комментариев.
Эхо Москвы 09:03
Общество

Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул

В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Общество

В России оценили решение Германии о бизнесе цифровых монополий

Иванов отметил, что власти Германии проявили гибкость и приняли решение на стыке антимонопольного права и права персональных данных.
Lenta.ru 09:22
Политика

Зеленский поручил легализовать в стране игорный бизнес и добычу янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому кабинету министров разработать законопроекты о легализации добычи янтаря и игорного бизнеса.
Pravda.Ru 09:08
Экономика

В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Здоровье

ВОЗ заявила, что на борьбу с Эболой требуется более $70 млн до конца года

Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что имеющихся сейчас на эти цели средств - чуть более $45 млн - хватит только до конца сентября и до конца года потребуется еще более $70 млн.
ТАСС 08:15
Происшествия

В Чечне суд ужесточил наказание члену банды Басаева и Хаттаба

РИА Новости 05:18
Музыка

Артисты Курской филармонии установили рекорд Гиннесса

46ТВ 04:33
Политика

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка

Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство тем, что Сбербанк не стал помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: не согласился реструктуризировать их кредиты.
Life.ru 08:28
Происшествия

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное