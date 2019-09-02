Футбол
RT на русскомМхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому»
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Рому». Как сообщает Football Italia, 30-летний хавбек в аэропорту Рима также сфотографировался с шарфом «Ромы».
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения обвинил Москву в том, что после Второй Мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране немецко-фашистскими захватчиками.
Газета.Ru 09:08
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Происшествия
Во Львове польскую школу забросали предметами, похожими на камни
Во Львове забросали камнями торжественное мероприятие в польской школе, сообщает 2 сентября пресс-служба Львовского горсовета.
REGNUM 09:15
Кино
От Теда до Нео и снова к Теду. Актер Киану Ривз отмечает 55-летний юбилей
Сегодня, 2 сентября 2019 года, звезда культового фильма «Матрица», актер, режиссер, продюсер и музыкант Киану Ривз отмечает 55-летний юбилей.
REGNUM 08:37
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Политика
В Госдуме оценили предложение моратория на размещение ракет для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение России странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Газета.Ru 07:14
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Lenta.ru 07:07
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Авто
Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4 брендов
Автоновости дня 04:07
Политика
Партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу стал брат президента Молдавии
Игорь Чайка, владеющий одним из крупнейших операторов по переработке мусора, подтвердил создание компании с Додоном, но отказался от подробных комментариев.
Эхо Москвы 09:03
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Общество
В России оценили решение Германии о бизнесе цифровых монополий
Иванов отметил, что власти Германии проявили гибкость и приняли решение на стыке антимонопольного права и права персональных данных.
Lenta.ru 09:22
Политика
Зеленский поручил легализовать в стране игорный бизнес и добычу янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому кабинету министров разработать законопроекты о легализации добычи янтаря и игорного бизнеса.
Pravda.Ru 09:08
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Здоровье
ВОЗ заявила, что на борьбу с Эболой требуется более $70 млн до конца года
Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что имеющихся сейчас на эти цели средств - чуть более $45 млн - хватит только до конца сентября и до конца года потребуется еще более $70 млн.
ТАСС 08:15
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство тем, что Сбербанк не стал помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: не согласился реструктуризировать их кредиты.
Life.ru 08:28
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42