Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в БакуЕвразия.Эксперт вчера в 10:45

Полузащитник «Арсенала» и капитан армянской сборной Генрих Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги Европы. Товарищи Мхитаряна по клубу «очень разочарованы» тем, что он не сможет присоединиться к команде, сообщается в официальном заявлении на сайте клуба.

Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку

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