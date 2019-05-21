Футбол
Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в БакуЕвразия.Эксперт вчера в 10:45
Полузащитник «Арсенала» и капитан армянской сборной Генрих Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги Европы. Товарищи Мхитаряна по клубу «очень разочарованы» тем, что он не сможет присоединиться к команде, сообщается в официальном заявлении на сайте клуба.
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У «Арсенала» и «Челси» нет претензий к олимпийскому стадиону в Баку – директор арены
Sputnik Азербайджан02:18
Игроки «Арсенала» поприветствовали аплодисментами решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал ЛЕ
Спорт-Экспрессвчера в 13:52
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