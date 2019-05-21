Футбол
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги ЕвропыВести.Ru 06:54
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку. Причина отказа Мхитаряна от участия в матче сложные отношения Армении и Азербайджана.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Происшествия
В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей
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Обновлено вчера в 23:11
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Происшествия
ТАСС: задержан замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Тарасов выложил фото с 10-месячной дочерью
Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме серию из несколько трогательных фотографий, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:26
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах
Отечественная телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах, о чем рассказала фолловерам в Instagram.
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Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
На Камчатку перебросили модернизированные МиГ-31БСМ
Смешанный авиаполк на Камчатке усилился двумя глубоко модернизированными истребителями-перехватчиками МиГ-31БСМ.
Обновлено в 18:24
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Музыка
Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов
Обновлено вчера в 19:36
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Пожилая супруга Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 13:01
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Общество
Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро
Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Политика
Трамп определился с кандидатурой на пост министра ВВС
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Баррет на пост министра военно-воздушных сил.
Обновлено в 19:06
Экономика
Рыбопромышленники просят ФНС проверить сомнительный экспорт артемии
В 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны, или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью
Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Гаджеты
Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках
На сей раз известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak обнаружил упоминания инженерных образцов видеокарт на основе Navi в базе данных нескольких популярных бенчмарков.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Европейский вещательный союз напомнил, что демонстрация на музыкальном конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Магнитогорске горит цех пластиковых панелей
Пожар произошел в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске.
Обновлено в 11:03
Авто
Стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e
В четырех европейских странах сегодня стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e. Покупатели могут выбрать модель в одном из 5 доступных цветов.
Обновлено в 05:16