Футбол

Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в БакуГазета.Ru 08:09

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси". "Канониры" приняли решение не брать армянского футболиста на игру в Баку после ряда политических заявлений о том, что безопасности игрока может угрожать опасность в Азербайджане.
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