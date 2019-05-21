Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в БакуГазета.Ru 08:09
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси". "Канониры" приняли решение не брать армянского футболиста на игру в Баку после ряда политических заявлений о том, что безопасности игрока может угрожать опасность в Азербайджане.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Обновлено вчера в 09:39
Авто
Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» появились в продаже
Легендарные грузовики ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства в 1999 году, выставили на продажу за 700 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Гаджеты
Рэпер Баста представил свой бренд аудиотехники
Музыкальный лейбл Gazgolder (Баста, Смоки Мо, T-Fest, Matrang) представил новый бренд наушников и акустики под лаконичным названием «Z». Модельный ряд включает в себя беспроводные наушники и колонки, а также проводные наушники за 30 и 50 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против "Северного потока-2".
Обновлено в 05:55
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Общество
Телеведущий Соловьев заявил, что приедет в Екатеринбург «гонять бесов»
Телеведущий Владимир Соловьев вновь оскорбил жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства храма в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото с крохотным сыном из роддома
В подписи к фото Лопырева рассказала, что именно этот врач принимал у нее роды, и рекомендовала его другим.
Обновлено в 02:57
Здоровье
Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России
Заболеваемость раком в России выросла на 23,7% в период с 2008 по 2018 год, однако смертность осталась на том же уровне.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Политика
Оппозиция Абхазии призвала к бессрочным протестам
Не достигнув договоренности с официальными властями, лидеры оппозиции объявили в стране бессрочную протестную акцию, призвав граждан выйти на улицы, блокировать трассы, мосты, объявлять забастовки.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Общество
В Латвии экс-чиновника оштрафовали за издание газеты на русском языке
Бывший исполнительный директор думы в городе Лиепая Эдгар Ратс оштрафован на 70 евро за издание газеты на русском языке, сообщает Sputnik Латвия.
Обновлено в 09:07
Финансы
Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года
Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Политика
Принят закон об электронном голосовании
В рамках Единого дня голосования 8 сентября в столице планируется еще один эксперимент - закон о нем также принят Госдумой.
Обновлено в 08:05
Энергетика
Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть
«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Происшествия
Три человека погибли при столкновении четырех машин в Подмосковье
По данным полиции, в результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 07:45
Политика
Миссия МВФ прибыла на Украину для встречи с властями и оценки реформ
Рабочая миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину для встречи с руководством страны и оценки проводимых реформ.
Обновлено в 03:49
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова.
Обновлено в 07:40
Авто
С начала продаж Lada Vesta подорожала на 80 тыс. рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Музыка
Дробыш хочет подать в суд на организаторов «Евровидения»
Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за того, что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29