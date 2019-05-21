Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги ЕвропыВести.Ru 06:54

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку. Причина отказа Мхитаряна от участия в матче сложные отношения Армении и Азербайджана.

Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы

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