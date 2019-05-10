Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в БакуНева Спорт вчера в 03:22
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В МИД Азербайджана сообщили, что Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы в Баку
Спорт-Экспрессвчера в 16:06
«Проблем не будет». Армянский футболист «Арсенала» сможет сыграть в Баку в финале Лиги Европы
Телеканал 360°вчера в 05:14
В МИД Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
Sport24.ruвчера в 18:08
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Политика
Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона
Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Как западные разведки снимали военные парады в СССР
Источником полезной и уникальной информации были военные парады в СССР для иностранных разведок: западные спецлужбы не пропускали ни одного шествия и ни одного марша в советских республиках.
Обновлено в 03:23
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом
Цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне, вторая цистерна выгорает, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от звезды «Аякса», испугавшись его веса
"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника "Аякса" Маттиаса де Лигта.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Медведь на Камчатке похитил у водителей еду из машины
Обновлено в 02:06
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Курской области
Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в Курской области в результате столкновения транспортного средства с деревом.
Обновлено в 01:13
Авто
Сколько можно ездить с саморезом в шине
Обновлено в 03:22
Футбол
Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном команды
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
Гол Кучерова вошёл в топ-3 лучших шайб первого игрового дня ЧМ-2019
Вашему вниманию предлагаются три лучших гола первого игрового дня ЧМ-2019.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Алена Водонаева разводится с мужем
Напомним, Алена Водонаева и Алексей Комов долгое время были друзьями, однако в 2017 году пара сыграла свадьбу.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
В Москве умер журналист Сергей Доренко
В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.
Обновлено 09 мая в 13:28
Происшествия
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Политика
Трамп поручил ввести новые пошлины на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:14
Авто
Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью
Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
Транспорт
МВД сделает тюнинг автомобилей проще
«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Общество
В России могут появиться новые субсидии на квартплату
Катасонов уверен, что последнее требование является излишними, потому предлагает изменить статью 159 Жилищного кодекса РФ.
Обновлено вчера в 17:07
Кино
Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»
Сестры Вачовски планируют переснять свою культовую трилогию «Матрица».
Обновлено в 01:50
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео
Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.
Обновлено в 00:28
Технологии
В России разработают уникальный сверхскоростной катер на водных лыжах
«Центральное конструкторское бюро имени Алексеева разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире», - сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления компании, куратора проекта Сергея Королева.
Обновлено 09 мая в 20:38
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10