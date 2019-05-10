Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в БакуНева Спорт 03:22

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
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В МИД Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране

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Армянский футболист
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