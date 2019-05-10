Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в БакуНева Спорт 03:22
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
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Новый дракон может появиться в «Игре престолов»
Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко
После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
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Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк
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Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщика
Нападающий французского ПСЖ Неймар получил дисквалификацию на три матча.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
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В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
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Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
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Пожар на автозаправке в Чечне локализован
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Обновлено в 18:52
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Беременная Катя Колисниченко вышла замуж
Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».
Обновлено в 13:00
Происшествия
При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Футбол
Сёмин: грузины приживаются в «Локомотиве»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом голе полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в Премьер-Лиги.
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«Бенфика» может купить у «Барселоны» Силлессена
Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен может перейти в «Бенфику», сообщает A Bola.
Обновлено в 17:15
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«Аэрофлот» отменил уже десять рейсов на Superjet 100
Обновлено вчера в 10:39
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
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США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке
Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:56
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
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