Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в БакуНева Спорт 03:22

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
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«Проблем не будет». Армянский футболист «Арсенала» сможет сыграть в Баку в финале Лиги Европы

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У Мхитаряна не будет проблем с въездом в Азербайджан

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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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