Футбол
Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Евро-футбол.рувчера в 09:29
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Букмекеры: Хорватский футболист Л.Модрич имеет наибольшие шансы на получение «Золотого мяча» в 2018 г
Агентство Москвавчера в 11:57
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Футбол
Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 05:12
Футбол
Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Ахмата», «Локомотив» примет «Урал»
Обновлено в 04:13
Футбол
На тренировку «Боки Хуниорс» перед финалом пришли 50 тыс. болельщиков
На тренировку аргентинского клуба «Бока Хуниорс» перед финальным матчем Кубка Либертадорес пришли почти 50 тыс. человек.
Обновлено в 05:10
Футбол
Игуаин может вернуться в «Ювентус»
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин по окончании нынешнего сезона может вернуться в «Ювентус».
Обновлено в 04:55
Футбол
Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»
По моему мнению, у Неймара нулевые шансы вернуться в «Барселону», — приводит слова Хави Cadena SER.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане
Обновлено в 02:57
Футбол
Защитник «Атлетико» может пропустить матч с «Барселоной»
Защитник «Атлетико» Хуанфран может не принять участие в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».
Обновлено в 04:44
Футбол
ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 03:49
Футбол
Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 03:15
Футбол
Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»
Обновлено в 04:30
Футбол
Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии
Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии.
Обновлено в 02:54
Футбол
Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Зенит» реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч со «Славией»
Пресс-служба "Зенита" информирует о том, что клуб реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией".
Обновлено в 04:42
Футбол
Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Бавария» — Дрогба: «Однажды ты разбил наши сердца, но мы поздравляем тебя с великолепной карьерой»
«Бавария» поздравила Дрогба с прекрасной карьерой.
Обновлено в 03:30