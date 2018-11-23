Футбол

Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»
Евро-футбол.ру
вчера в 09:29

Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Евро-футбол.рувчера в 09:29

Подробнее о событии

Предраг Миятович: Модрич – единственный претендент на «Золотой мяч»

Советский спорт02:39

Модрича назвали единственным претендентом на «Золотой мяч»

Газета.Ru01:43

Миятович: «У обладателя „Золотого мяча“ в этом году одно имя - Модрич»

Soccer.ru01:15

Предраг Миятович: «Лука Модрич - единственный претендент на „Золотой мяч“»

Спорт-Экспресс00:52

Букмекеры: Хорватский футболист Л.Модрич имеет наибольшие шансы на получение «Золотого мяча» в 2018 г

Агентство Москвавчера в 11:57

Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»

Евро-футбол.рувчера в 09:29
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Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
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Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Ахмата», «Локомотив» примет «Урал»

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На тренировку «Боки Хуниорс» перед финалом пришли 50 тыс. болельщиков

На тренировку аргентинского клуба «Бока Хуниорс» перед финальным матчем Кубка Либертадорес пришли почти 50 тыс. человек.
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Игуаин может вернуться в «Ювентус»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин по окончании нынешнего сезона может вернуться в «Ювентус».
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Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

По моему мнению, у Неймара нулевые шансы вернуться в «Барселону», — приводит слова Хави Cadena SER.
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Обновлено в 02:57
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Защитник «Атлетико» может пропустить матч с «Барселоной»

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ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
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Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
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Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»

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Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии

Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии.
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Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
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«Зенит» реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч со «Славией»

Пресс-служба "Зенита" информирует о том, что клуб реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией".
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Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 03:52
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«Бавария» — Дрогба: «Однажды ты разбил наши сердца, но мы поздравляем тебя с великолепной карьерой»

«Бавария» поздравила Дрогба с прекрасной карьерой.
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Предраг Миятович
Югославский футболист
Югославский футболист, спортивный функционер. Занимал пост спортивного директора в испанском клубе «Реал Мадрид» с 2006 по 2009 год.
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