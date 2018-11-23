Футбол

Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»
Евро-футбол.ру
вчера в 09:29

Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Евро-футбол.рувчера в 09:29

Подробнее о событии

«Золотой мяч» получит Модрич, считают букмекеры

Sport24.ru07:05

Предраг Миятович: Модрич – единственный претендент на «Золотой мяч»

Советский спорт02:39

Модрича назвали единственным претендентом на «Золотой мяч»

Газета.Ru01:43

Миятович: «У обладателя „Золотого мяча“ в этом году одно имя - Модрич»

Soccer.ru01:15

Предраг Миятович: «Лука Модрич - единственный претендент на „Золотой мяч“»

Спорт-Экспресс00:52

Букмекеры: Хорватский футболист Л.Модрич имеет наибольшие шансы на получение «Золотого мяча» в 2018 г

Агентство Москвавчера в 11:57

Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»

Евро-футбол.рувчера в 09:29
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Футбол

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Обновлено в 07:18
Футбол

Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»-2018

Обновлено в 08:31
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером

Менхенгладбахская "Боруссия" продлила контракт с главным тренером Дитером Хеккингом, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 08:39
Футбол

Туктамышева записала видео с прогнозом на матч «Локомотив» — «Урал»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева записала видео с прогнозом на матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Урал», который состоится сегодня в Москве и начнется в 20:30 мск.
Обновлено в 08:19
Футбол

Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 08:25
Футбол

Форвард «Боки Хуниорс» спас выбежавшего на поле болельщика от охраны

Нападающий аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес спас болельщика от охраны, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:31
Футбол

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 08:06
Футбол

Клопп назвал главный недостаток Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что значит для клуба продление контракта с сенегальским нападающим Садио Мане.
Обновлено в 07:34
Футбол

Моуринью: «Шоу, Марсьялю и Рэшфорду не хватает зрелости»

Люди теперь взрослеют гораздо медленнее. У Люка Шоу большой потенциал, но он не знает, как себя вести.
Обновлено в 08:31
Футбол

Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».
Обновлено в 05:37
Футбол

Emirates может стать спонсором «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном рассказал о ситуации в клубе, испытывающем тяжелые финансовые проблемы, а также заявил, что ведутся переговоры с Emirates.
Обновлено в 08:12
Футбол

В футбольные правила в будущем году могут быть внесены изменения

Окончательное решение будет принято первого марта будущего года, а первого июня оно вступит в силу.
Обновлено в 08:05
Футбол

Защитник «Атлетико» может пропустить матч с «Барселоной»

Обновлено в 04:44
Футбол

Моуринью: «Неправда, что у нас с Касильясом не было конфликта»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью опроверг слова легендарного голкипера Икера Касильяса о том, что между ними не было конфликта.
Обновлено в 07:58
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Ибрагимович рассказал о прилете на Землю с собственной планеты

Обновлено в 08:20
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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