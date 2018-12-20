Футбол

Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки
RT на русском
06:08

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович объяснил, почему шансы экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернуться в испанский клуб высоки.
RT на русском06:08

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Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки

RT на русском06:08

Предраг Миятович: Президент «Реала» очень любит Моуринью. Есть вероятность, что Жозе вернется в команду

Советский спорт05:19

Предраг Миятович: «Шансы на возвращение Моуринью в „Реал“ высоки»

Sportbox.RU05:18

Предраг Миятович: «Шансы на возвращение Моуринью в „Реал“ высоки»

Матч ТВ05:18

Миятович: «Перес любит Моуринью. Высока вероятность, что он вернется в Мадрид»

Sport24.ru05:00

Миятович: вероятность возвращения Моуринью в «Реал» высока, Перес любит его

Чемпионат04:16

Предраг Миятович: «Перес любит Моуринью. Шансы его возвращения в „Реал“ высоки»

Sports.ru03:44
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Футбол

«Барселона» согласовала аренду защитника Мурильо

Клубы согласовали условия арендного соглашения по 26-летнему колумбийцу, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 06:52
Футбол

Глушаков хотел бы возглавить «Спартак»

Обновлено в 06:45
Футбол

Нужно спасать ситуацию. В «Монако» нашли помощника для Анри

Тьерри Анри пока не может вырулить из трясины поражений, а потому руководство клуба решило найти для него помощника.
Обновлено в 06:24
Футбол

Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Как ранее сообщали «Кубанские новости», сборная России благодаря ЧМ-2018 поднялась на рекордное количество мест в рейтинге ФИФА в августе.
Обновлено в 06:13
Футбол

Тарасов зимой покинет «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает сsport_inside.
Обновлено в 07:35
Футбол

Игроки «Томи» решили расторгнуть контракты в одностороннем порядке

Согласно информации источника, несколько футболистов "Томи" решили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Крылья Советов» намерены подписать Зиньковского

Обновлено в 07:17
Футбол

Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»

Обновлено в 00:54
Футбол

Полиция расследует эпизод с Деле Алли

Полиция Лондона начала расследование по итогам дерби северного Лондона в четвертьфинале Кубка лиги, информирует Omnisport.
Обновлено в 06:56
Футбол

Березуцкие присоединятся к Слуцкому в «Витессе» в январе

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий заявил журналистам, что вместе с братом Алексеем они должны присоединиться к тренерскому штабу голландского "Витесса" 3 января 2019 года на сборе в Португалии, в новой команде они будут помощниками российского тренера Леонида Слуцкого.
Обновлено в 04:34
Футбол

«ПСЖ» обвинил «Барселону» в проявлении неуважения

Обновлено в 06:38
Футбол

Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу команды и провел первую тренировку.
Обновлено в 04:17
Футбол

Егоров рассказал о зарплате российских судей

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в интервью официальному сайту РФС рассказал о зарплате российских арбитров.
Обновлено в 07:08
Футбол

ЛДПР предложила кандидатуру Игоря Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР предложила назначить на пост президента Российского футбольного союза (РФС) вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, сообщила пресс-служба партии.
Обновлено в 06:17
Футбол

Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей»

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1).
Обновлено вчера в 14:05
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Предраг Миятович
Югославский футболист
Югославский футболист, спортивный функционер. Занимал пост спортивного директора в испанском клубе «Реал Мадрид» с 2006 по 2009 год.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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