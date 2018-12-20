Футбол

Миятович: «Перес любит Моуринью, вероятность возвращения очень высока»
Евро-футбол.ру
04:56

Флорентино Перес любит Моуринью. Думаю, каждый раз, когда в "Реале" происходит смена наставника, президент связывается с Жозе.
Евро-футбол.ру04:56

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Предраг Миятович: Президент «Реала» очень любит Моуринью. Есть вероятность, что Жозе вернется в команду

Советский спорт05:19

Предраг Миятович: «Шансы на возвращение Моуринью в „Реал“ высоки»

Матч ТВ05:18

Предраг Миятович: «Шансы на возвращение Моуринью в „Реал“ высоки»

Sportbox.RU05:18

Миятович: «Перес любит Моуринью. Высока вероятность, что он вернется в Мадрид»

Sport24.ru05:00

Миятович: вероятность возвращения Моуринью в «Реал» высока, Перес любит его

Чемпионат04:16

Миятович: «Перес любит Моуринью. Думаю, он звонит Жозе каждый раз при смене тренера»

Бомбардир.ру04:47

Предраг Миятович: «Перес любит Моуринью. Шансы его возвращения в „Реал“ высоки»

Sports.ru03:44
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Футбол

«Монако» нанял помощника для Анри

Ранее Пасси работал в «Лилле» и «Марселе», где вместе с Анри входил в тренерских штаб Марсело Бьелсы.
Обновлено в 05:38
Футбол

Тарасов покинет «Локомотив» ради игровой практики

31-летний полузащитник отправится за игровой практикой в другой клуб чемпионата России В текущем сезоне РПЛ Тарасов сыграл лишь в четырех поединках, проведя на поле в общей сложности около 100 минут.
Обновлено в 05:05
Футбол

Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу завершила 2018 год на 48-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
Обновлено в 04:30
Футбол

Нойер отпраздновал гол в ворота «Лейпцига» зажигательным танцем

Зажигательный танец вратаря, действующего чемпиона Германии, попал на видео.
Обновлено в 05:26
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

"Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Арсеналом" в матче финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу команды и провел первую тренировку.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Витесс» подтвердил назначение Березуцких помощниками Слуцкого

«Спортивный директор клуба уже объявил, что с января Березуцкие приступают к работе», – сказал экс-тренер сборной России Слуцкий.
Обновлено вчера в 01:11
Футбол

Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей»

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1).
Обновлено вчера в 14:05
Футбол

«Бавария» может купить Лукаса Эрнандеса за 85 млн евро

В «Баварии» Эрнандесу хотят предложить четырехлетний контракт. Защитник недавно подписал с «Атлетико» новый контракт до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол

«Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост уже в январе.
Обновлено в 02:02
Футбол

«Челси» не отпустит Кристенсена в «Барселону» в январе

Как сообщает Daily Mail, синие не намерены отпускать датского футболиста в зимнее трансферное окно, несмотря на недостаточное количество игрового времени, которое он получает, и интерес «Барселоны», готовой взять его в аренду на полгода.
Обновлено в 03:53
Футбол

«Ахмат» нацелился на полузащитника «Ягеллонии» Франковского

По информации «Чемпионата», грозненский «Ахмат» заинтересован в приобретении полузащитника польского клуба «Ягеллония» Пшемыслава Франковского.
Обновлено в 05:14
Футбол

Спэтару, Чирьяк и Семейкин покинут «Нижний Новгород»

Команду покинут нападающий Дану Спэтару из Молдавии и хорватский форвард Ловре Чирьяк.
Обновлено в 04:44
Футбол

«Краснодар» нацелился на трансфер полузащитника сборной Швеции Олссона

Обновлено в 01:48
Футбол

Денис Глушаков: "В будущем хочу возглавить "Спартак"!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А. С журналистами полузащитник красно-белых стал общаться при условии, что вопросов о скандалах, связанных с ним, не будет.
Обновлено в 05:25
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Предраг Миятович
Югославский футболист
Югославский футболист, спортивный функционер. Занимал пост спортивного директора в испанском клубе «Реал Мадрид» с 2006 по 2009 год.
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