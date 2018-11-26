Автоконцерн Mitsubishi принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Об этом сообщает японский телеканал NHK. Такое решение было принято на совещании руководства концерна.

Финансы Финансы Евро и доллар выросли на открытии торгов Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 65,5 рубля.

Экономика Экономика ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.

Недвижимость Недвижимость Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Экономика Экономика Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка.

Экономика Экономика Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел» АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".

Экономика Экономика Reuters: в России планируют ужесточить штрафы для интернет-компаний В России собираются ужесточить штрафы для интернет-компаний. Максимальное взыскание составит 1% от годовой выручки корпораций.

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Энергетика Энергетика Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла новых рекордов - королевство добывает 11,2 млн баррелей нефти в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

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Недвижимость Недвижимость Москва поставит антирекорд по объемам ввода офисов и торговых центров По прогнозу Лосюкова, в 2019 году объем ввода новых бизнес-центров в столице вырастет двукратно и достигнет порядка 400 тыс. кв. м. Но это все равно не так много по сравнению с рекордным 2014 годом, когда девелоперы ввели 1,4 млн кв. м офисных центров в Москве, отметил Лосюков.

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Экономика Экономика Российский футбол вновь ушел в убыток Финансовый дефицит 2017 года обусловлен преимущественно трансферами (переходами) игроков: клубы впервые за три года ушли в минус по трансферному балансу (расходы на приобретение игроков оказались выше доходов от их продажи).