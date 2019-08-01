Экономика
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»Интерфакс 05:51
Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Армия и оружие
Военные рассчитывают потушить пожары в Сибири за пять суток
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
ПЗРК «Верба» получит прицел с элементом дополненной реальности
Отмечается, что ПЗРК «Верба» совместно с мобильной системой «Гармонь» теперь смогут объединяться в единую сеть.
Обновлено в 04:14
Политика
Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»
В своем видеообращении, размещенном в "Фейсбуке", Ляшко сообщает, что предложил ему объединиться для того, "чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины".
Обновлено в 06:37
Футбол
«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLS
Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Обновлено в 00:36
Финансы
Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС
Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина
Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Футбол
Кевин Кураньи: «РПЛ выиграет от перехода Шюррле в „Спартак“»
Обновлено в 05:24
Политика
Германия отказалась выплачивать репарации Польше
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 06:41
Наука
В ЦАГИ приступили к созданию самолетов для малой авиации России
В России создадут гибридный региональный пассажирский лайнер для малой авиации, сообщает издание Авиаград Жуковский.
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
В США сообщили о смерти сына Бен Ладена
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Культура
Серия «Маши и Медведя» собрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 4 миллиардов просмотров, — подчеркивается в сообщении пресс-службы проекта.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус
Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Lenovo вернулась в Россию с четырьмя недорогими смартфонами
После нескольких лет перерыва в продаже появятся четыре недорогие модели смартфонов. Lenovo S5 Pro, K5 Pro, K9 и A5.
Обновлено в 05:33
Общество
Судья КС вступился за дачников в споре о сносе домов
Судья Конституционного суда (КС) и член президентского Совета по кодификации гражданского законодательства Гадис Гаджиев предложил внести поправки в Земельный кодекс о взыскании компенсаций за массовый снос дач, более 30 лет расположенных в защитных зонах магистральных трубопроводов.
Обновлено в 05:14
Политика
В МЧС отреагировали на предложение Трампа о помощи
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь для борьбы с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 05:44
Энергетика
Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть
Ставка на сырую нефть снизится до 94,1 доллара за тонну Республика Беларусь с 1 августа 2019 года снижает установленные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенного пространства ЕАЭС.
Обновлено в 06:11
ЖКХ
После скандала в Омской области снижен тариф на вывоз мусора
Накануне, РЭК Омской области принял решение о снижении тарифа на вывоз мусора.
Обновлено в 02:47
Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00