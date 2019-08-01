Экономика
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»Интерфакс 05:51
Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Политика
Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус
Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина
Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Гаджеты
Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена
Vivo представила новейший смартфон Vivo V17 Neo. Устройство, оборудованное тройной ИИ-камерой и сканером отпечатков пальцев на дисплее.
Обновлено в 06:10
Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США
В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану
Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» перенесена не будет.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Театры
Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе в начале января
В Театре на Малой Бронной начнется ремонт, в связи с чем труппа 8-9 января переедет во Дворец на Яузе, сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.
Обновлено в 06:41
Экономика
В России возобновлена система образовательного кредитования
Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.
Обновлено в 06:17
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
«Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица начиная с аэропорта», — описала Водонаева жизнь в России.
Обновлено в 06:17
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Политика
Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 06:37
Общество
Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»
Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Здоровье
Названы фрукты и ягоды, которые следует есть в августе
Обновлено в 06:10
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
Ипотечные каникулы не обойдутся заёмщику даром, но это возможность выиграть время и сберечь нервы.
Обновлено 30 июля в 08:56
Происшествия
Отец фигуранта дела о налетчиках из ФСБ заявил об избиении при обыске
Отец обвиняемого в налете на банк «Металлург» сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина 51-летний Алексей Чиквин написал заявление в полицию о том, что получил черепно-мозговую травму после удара неизвестного участника обыска в его загородном доме в Домодедовском районе Подмосковья.
Обновлено в 05:00