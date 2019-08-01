Экономика

Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»Интерфакс 05:51

Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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