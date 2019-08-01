Экономика
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»Интерфакс 05:51
Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Общество
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Политика
Усс поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров
Глава Красноярского края Александр Усс выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и Минобороны за помощь в тушении лесных пожаров.
Обновлено в 03:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля
«Израиль работал за кулисами, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты Америки заблокировали продажу истребителей-невидимок F-35 Турции в рамках своих усилий по сохранению военного качественного превосходства в регионе», - отмечает издание.
Обновлено в 04:39
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из неоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Леопардовых по окрасу котят, чей возраст составляет от двух до четырех месяцев, а суммарная стоимость превышает 1 миллион рублей, мужчина перевозил в пластиковых корзинах, которые были упакованы в пакеты.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения бешенством
Опасность заражения людей бешенством остается чрезвычайно высокой. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Политика
В США сообщили о смерти сына Бен Ладена
Обновлено вчера в 15:47
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Авто
Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс: «Выйду замуж за Киркорова, если позовет»
Бледанс ответила: «Если позовет, с удовольствием!»
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
МИД РФ: Состояние лагерей беженцев в Сирии способствует притоку радикалов
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.
Обновлено в 08:32
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество
Третью группу косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска
Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 09:37
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях
В армии Великобритании появилось новое подразделение, которое займется борьбой с киберугрозами.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 09:22
Театры
Богомолов поставит в Театре на Малой Бронной «Покровские ворота»
Первой постановкой Константина Богомолова в качестве художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной станет спектакль, основанный на пьесе Леонида Зорина "Покровские ворота".
Обновлено в 06:51
Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Политика
Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу
Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23