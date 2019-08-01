Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»Ведомости 03:01
Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Общество
Проекты КРТ остались без изъятий
Одним из предполагаемых положений закона, вызвавших оживленные споры еще до принятия документа, стала возможность изъятия недвижимости у собственника в целях реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).
Обновлено 29 июля в 06:25
Политика
Германия отказалась выплачивать репарации Польше
Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях перед Польшей, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Футбол
«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLS
Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Обновлено в 00:36
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ждут в Чите
В Забайкальском крае ждут приезда премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По данным местных СМИ, Медведев приедет в Читу завтра, 1 августа.
Обновлено вчера в 05:43
Экономика
Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы
НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»
В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:25
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Гаджеты
Microsoft высмеяла Apple с помощью парня по имени Mac Book
Apple и Microsoft имеют долгую историю соперничества друг с другом.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи
Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
В Петербурге умерла зампред Конституционного суда
В Петербурге умерла заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 16:53
Путешествия
На пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка
Обновлено в 02:22
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Игры
Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store
Обновлено 30 июля в 12:17
Наука
В Средиземное море отправится древнеегипетское судно
Стало известно, что тростниковая лодка Abora IV с командой историков и волонтеров отправится в испытательное плавание с задачей пройти проливы и Эгейское море, и достичь Крита.
Обновлено в 01:50
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Здоровье
В горбольнице Сочи установили новый флюорограф
Для отделения было закуплено новое оборудование, в том числе новый малодозовый прибор для рентгенографического исследования органов грудной клетки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Обновлено в 00:54
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Теннис
Калинская победила Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Общество
Названа лучшая «Русская» колбаса
На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34