Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»Ведомости 03:01

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
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