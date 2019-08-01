Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»Ведомости 03:01

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
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Иностранный инвестор отказался вкладывать деньги в «Арктик СПГ-2»

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